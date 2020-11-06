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【中澳】中國周五起暫停進口7種澳洲產品？ 澳官員籲企業這樣做

國情動向 19:49 2020/11/06

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中澳關係緊張加劇，中國據報今（6日）起暫停進口7種澳洲產品，受影響行業恐損失數十億澳元。澳洲政府高官建議，有關企業「尋找其他市場」，有消息並稱「情況不會好起來」。

彭博早前報道，中國下令買家停止採購至少7種澳洲大宗商品，包括煤炭、大麥、銅礦石及銅精礦、食糖、木材、葡萄酒和龍蝦。據稱，政府已命令從周五開始暫停進口。另有報道稱，中國還可能會出台小麥禁令。路透日前引述中國外交部回應稱，相關企業減少從澳洲進口相關產品，是企業自主行為。

「情況不會好起來」

《澳洲人報》報道，澳洲政府周四舉行危機電話會議，建議有中國風險敞口的企業「尋找其他市場」。電話會議由政府的主要貿易機構澳洲貿易委員會（Austrade）組織，一位不願透露姓名的人說，「基本的會議信息是情況不會好起來」。

【中澳關係】中國停購7產品報復澳洲？中方稱進口商自主決定

【中澳緊張】澳洲前財長稱中國報復「不成熟」 傳這些商品將被禁

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）已要求中方解釋，認為中國持續發出不確定和不一致的信息加劇了風險風險，違背了中國國家主席習近平在今年中國進口博覽會上發表的聲明。習近平周三在進博會上稱，堅定不移全面擴大開放。

伯明翰稱，澳洲希望中國政府能直接確認或保證「正常海關及相關程序」，可以適用於澳洲商品。

中國外交部發言人汪文斌昨強調，中方主管部門依法依規對外國輸華產品採取相關措施，這符合中國法律法規和國際慣例，保障國內相關行業合法權益和消費者安全，也符合中澳自貿協定的有關規定。

他重申，健康、穩定的中澳關係符合兩國人民根本利益，而相互尊重是各國務實合作的基礎和保障。中方希望澳方多做有利於中澳互信與合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事，能夠推動中澳關係早日重回正軌。

【中澳緊張】澳洲一華人社團領袖被控 為《反外國干涉法》首例

【中美角力】美日澳印聯合軍演高調登場 外交部這樣回應

責任編輯：林佩怡

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