【拜登當選】拜登入主白宮將做兩件事：科技戰照打 還有這個

▲ 【拜登中國】拜登倘上台科技戰照打 還可能同中國打群架

美國大選點票有新進展，拜登拿下賓夕法尼亞州後，已獲270張選舉人票，意味擊敗共和黨的特朗普，勝出2020年美國總統選舉。但不少論者均認為美國政界對中國關係，已回不到過去，拜登上台後對中國鬆手的空間恐未必很大。更重要是，外界都忽略了民主黨此前發布的一份草案，它反映該黨鷹派對中國強硬不遜共和黨、甚至是更鷹。

西方主流媒體有一種觀點，認為對中國「硬起來」已是美國兩黨共識，無論拜登或特朗普當選，中美關係困局很難有根本變化。事實上，從民主黨外交幕僚所提出的建言，以及拜登競選政見中的中國政策，可以發現，其實兩邊的都是半斤八兩。

更值得注意是，民主黨參議院黨團曾於9月公布了「美國領導法案（America Leads Act）」立法草案，內容橫跨經濟、軍事、文化和人權，是民主黨到目前為止所提出來的最完整中國戰略。

民主黨參議院「美國領導法案」 預示對華強硬

當中，主要內容是在未來十年投入3500億美元、折合港幣2.71萬億元，重振美國製造業能力和基礎設施，降低美國對中國製造業的依賴（半導體、電信、製藥），提升美國企業競爭力，有如美國版的「中國製造2025」。

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其中，將投入3000億美元、折合逾2.3萬億港元強化美國在AI（人工智能）新科技的研發能力，投入160億美元（折合港幣逾1240億元）協助美國半導體產業維持全球領先優勢。同時要求美國總統提出計劃，提高半導體產品的本國製造能力，提高相關產品的國內採購比例。

這個法案是由民主黨中的鷹派、參議院少數黨領袖舒曼（Chuck Schumer）領銜提出。他宣稱，立法目的是為了「反擊中國共產黨的掠奪式貿易行為和激進的軍事行動，透過投資美國勞工、企業家和製造業，反轉美國和中國競爭的劣勢」－－儘管中方一直否定這種指控。

這些用詞，幾乎和特朗普與他的外交、國安官員如出一轍，同樣強硬。雙方差別，只在於採取的戰術方法不同而已。

其中最大的差異，就是拜登非常強調聯合盟友的重要性。境外媒體分析指，換句話說，就是特朗普選擇「單挑」中國，拜登認為「打群架」才對。

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拜登倘若上台，並沿著民主黨對中國強硬派的路綫奔走，至少可確定中美科技戰會繼續打，而美國更會試圖重建全球「盟主」地位，動用外交影響力與中國打群架。中國面臨的可能比特朗普時代更複雜的外部環境。

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曾在奧巴馬政府擔任負責亞太事務助理國務卿的坎貝爾（Kurt Campbell）強調，「和中國競爭，美國最大的強項，應該是聯合盟國形成更大的力量」，「我們要把全世界的同盟關係，看做是需要投資的資產，而不是需要刪減的成本⋯⋯，美國任何有效的戰略，都必須從盟國開始」。

這一點，也是拜登陣營不斷抨擊特朗普的中國政策適得其反的原因。

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責任編輯：鄧國強

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