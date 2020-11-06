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華為起訴美國政府16部門 拖延公開涉孟晚舟被捕文件等

國情動向 19:50 2020/11/06

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華為起訴美國政府16部門 拖延公開涉孟晚舟被補文件等

中國電訊設備巨頭華為，起訴美國政府16個部門，拖延公開涉及華為副董事長孟晚舟被捕文件等，認為有關文件可能證明逮捕孟晚舟的背後存在政治動機。

綜合外媒報道，華為上周向華盛頓聯邦地區法院提起訴訟，指特朗普政府阻撓華為提出訊息披露的要求，違反《資訊自由法》（FOIA）。

華為表示，該公司按照《資訊自由法》向美國政府不同部門，提出12項索取訊息要求，當中包括涉及孟晚舟案、中美貿易關係及5G技術競爭的訊息。華為稱，美國有關部門理應在20個工作天內給予答覆，但1年多後這些部門對9項索取訊息要求還未作出決定，另外3項的回應並不充分。

華為起訴的美國政府機構包括司法部、國土安全部、聯邦調查局（FBI）、國務院、貿易代表辦公室、預算管理辦公室、商務部、財政部及海外資產控制辦公室等。

【孟晚舟案】加拿大法官這樣裁定 華為形容為「重大勝利」

【孟晚舟案】辯方鎖定關鍵3小時  質疑加警不當拘捕孟晚舟

或證明逮捕孟晚舟背後有政治動機

據加拿大廣播公司（CBC）報道，華為公司律師稱，有跡象表明，美國希望通過對華為及孟晚舟的刑事指控，「達到與司法正義無關的政治目的」。起訴書列舉一系列華為認為美國希望逮捕、引渡孟晚舟所達到的目的，包括干涉華為公司在5G市場的優勢地位、增加在與中國貿易談判中的籌碼等。

此外，華為還要求獲得政府機構之間的相關文件，例如美國國土安全部、司法部及白宮之間的聯絡文件，以及美國一些部門與參與調查或拘捕孟晚舟的加拿大當局的通訊記錄。

2018年12月，加拿大應美國要求逮捕孟晚舟，美國指控她違反美國對伊朗制裁，涉嫌銀行詐欺，要求將她引渡到美國。孟晚舟目前正在加拿大法庭申訴，爭取不被引渡到美國。

【華為禁令】孟晚舟律師要求中止引渡　披露最新申訴理由

【孟晚舟案】辯方3招爭孟晚舟重獲自由  最新用這理據　

責任編輯：林佩怡

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