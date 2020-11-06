【華為禁令】LG Display獲准向華為供應面板　美放鬆圍堵？

儘管美國仍對華為實施封鎖，但越來越多企業獲得許可，向華為供貨。繼AMD、Intel和三星集團旗下三星顯示器 (Samsung Display)之後，據傳南韓面板大廠LG Display有望恢復供貨華為，最快在本周。

根據《南韓亞洲日報》報導，有消息人士表示，LG Display最快本周可望獲得美國商務部許可，恢復向華為供貨。這名消息人士並認為，美國對華為祭出禁令，其實對南韓企業的影響並不大。

這名消息人士指出，相較三星顯示器已獲批准供貨，因LG Display向美國政府提交申請時間，晚了一到兩個禮拜，預料獲得批准是時間早晚的問題。

在此之前，美國對華為制裁令生效後，除三星與LG等面板廠之外，三星電子及SK海力士等半導體廠，均向美國商務部提交了恢復供貨華為的申請，而LG Display稍晚才向美國政府提交申請。

分析師表示，從近來通過許可的業者來看，相較於一直賣不進去美國市場的智能手機，美方擔憂的是5G基礎建設等相關設備，因此智能手機以及個人電腦（PC）相關零組件可望逐步鬆綁，而觀察的重點在高通是否能夠獲准供貨華為。

高通周三表示已經向美國政府申請了向華為出售芯片的許可，但目前沒有得到美國官員的回應。

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責任編輯：尹航

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