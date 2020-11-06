【中國經濟】10月汽車銷量料按年增11% 第四季度不樂觀

▲ 內地10月汽車銷量料有雙位數字的按年增長

中國汽車工業協會發表統計指，今年10月全國汽車行業銷量預估完成254.4萬輛，按季跌0.8%，按年增11.4%，乘用車銷量按年增7.3%，商用車增27.5%。中國汽車流通協會則估算10月銷量按年增13%，數字接近，認為主要得益於「銀十」旺季帶動消費，以及疫情趨緩、消費信心增強等因素。惟進入第四季度，汽車銷情將會放緩，部份廠家業務指標高、壓庫嚴重，盈利將隨銷售價格進一步下探。考慮到疫情和經濟大環境，車市明年仍會處於調整期。

汽車流通協會月初發表「汽車消費指數」、「經銷商庫存預警指數」和「市場洞察報告」等，指車市快速回暖信號強烈，豪華車走勢最強，預期未來將繼續保持30%至40%的高增長水平。自主品牌在合資品牌產品布局不斷完善、價格下探的情況下，競爭優勢減弱，第四季度增長水平將低於合資和豪華車品牌。值得注意的是，盡管市場回暖速度快於預期，惟為進一步刺激買車，終端持續降價促銷，價格指數仍呈下降趨勢，汽車經銷商壓力不減。

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今年上半年，國內有1,019家4S店相繼退網，近30,000家汽車經銷商中，僅有21.5%實現銷量增長，逾七成錄得虧損，其中又83.7%經銷商出現了價格倒掛。事實上，受整體車市下滑態勢和結構性調整影響，經銷商庫存預警指數已連續2年高於50%。意味著市場需求愈來愈低，庫存壓力和風險相對增加。

北方部分地區進入秋收時節，影響農村消費者購車；上月底新疆地區疫情反覆，短期市場承壓。同時，部份廠家業績指標過高、壓庫嚴重，經銷商庫存壓力增大，資金回籠速度較慢。而年底促銷衝量，汽車銷售價格將進一步下探，經銷商盈利下降。從汽車消費端來看，10月汽車消費指數為71.6，較對上一個月有所回落。盡管多個品牌的新車集中上市，展開促銷活動，「雙11」的到來會進一步刺激居民消費意願，惟汽車這類大宗消費品的消費力仍然不足。

綜合上述因素，協會預計11月份市場表現一般，銷量與10月份相比略有下降。如果今年四季度的汽車銷量與去年同期持平，預計全年整體汽車銷量將會下滑5%左右，乘用車銷量將下滑8%左右。

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責任編輯：陳建錫