  • 27°C
香港時間 : 20201106日 (五) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】10月汽車銷量料按年增11% 第四季度不樂觀

經濟脈搏 12:41 2020/11/06

分享：

內地10月汽車銷量料有雙位數字的按年增長

中國汽車工業協會發表統計指，今年10月全國汽車行業銷量預估完成254.4萬輛，按季跌0.8%，按年增11.4%，乘用車銷量按年增7.3%，商用車增27.5%。中國汽車流通協會則估算10月銷量按年增13%，數字接近，認為主要得益於「銀十」旺季帶動消費，以及疫情趨緩、消費信心增強等因素。惟進入第四季度，汽車銷情將會放緩，部份廠家業務指標高、壓庫嚴重，盈利將隨銷售價格進一步下探。考慮到疫情和經濟大環境，車市明年仍會處於調整期。

汽車流通協會月初發表「汽車消費指數」、「經銷商庫存預警指數」和「市場洞察報告」等，指車市快速回暖信號強烈，豪華車走勢最強，預期未來將繼續保持30%至40%的高增長水平。自主品牌在合資品牌產品布局不斷完善、價格下探的情況下，競爭優勢減弱，第四季度增長水平將低於合資和豪華車品牌。值得注意的是，盡管市場回暖速度快於預期，惟為進一步刺激買車，終端持續降價促銷，價格指數仍呈下降趨勢，汽車經銷商壓力不減。

内地新能源汽車技術趨成熟 國策支持領產業爆炸增長

【中國經濟】航空業復甦加快 第三季國內線客運量恢復98%

今年上半年，國內有1,019家4S店相繼退網，近30,000家汽車經銷商中，僅有21.5%實現銷量增長，逾七成錄得虧損，其中又83.7%經銷商出現了價格倒掛。事實上，受整體車市下滑態勢和結構性調整影響，經銷商庫存預警指數已連續2年高於50%。意味著市場需求愈來愈低，庫存壓力和風險相對增加。

北方部分地區進入秋收時節，影響農村消費者購車；上月底新疆地區疫情反覆，短期市場承壓。同時，部份廠家業績指標過高、壓庫嚴重，經銷商庫存壓力增大，資金回籠速度較慢。而年底促銷衝量，汽車銷售價格將進一步下探，經銷商盈利下降。從汽車消費端來看，10月汽車消費指數為71.6，較對上一個月有所回落。盡管多個品牌的新車集中上市，展開促銷活動，「雙11」的到來會進一步刺激居民消費意願，惟汽車這類大宗消費品的消費力仍然不足。

綜合上述因素，協會預計11月份市場表現一般，銷量與10月份相比略有下降。如果今年四季度的汽車銷量與去年同期持平，預計全年整體汽車銷量將會下滑5%左右，乘用車銷量將下滑8%左右。

【中國經濟】路透調查：中國今年經濟增速料2.1% 明年反彈至8.4%

【中國經濟】各省市前3季GDP出爐 湖北省增速墊底

責任編輯：陳建錫

疫情 經濟 汽車 產品 行業 銷售 中國 中國汽車工業協會

上一篇文章

【中國樓市】浙江兩城市推新政 台州買房滿3年才能賣

下一篇文章

【拜登中國】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說了這個詞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習近平說金融工作要管住人 黨媒舊話新刊有玄機？
習近平說金融工作要管住人 黨媒舊話新刊有玄機？
華為副總裁深圳猝死 曾代表公司打抗美公關戰（組圖，有片）
華為副總裁深圳猝死 曾代表公司打抗美公關戰（組圖，有片）
【中美科技戰】華為再有秘密武器曝光 聯發科財報洩「天璣」？
【中美科技戰】華為再有秘密武器曝光 聯發科財報洩「天璣」？
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
怕以後買不到華為旗艦機？ 華為Mate 40開賣全秒殺
怕以後買不到華為旗艦機？ 華為Mate 40開賣全秒殺
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）