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【華為禁令】「去美國化」芯片短期難造 華為這招應對

國情動向 12:06 2020/11/06

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在美國禁令封殺下，華為面對芯片（晶片）斷供危機。盡管有傳華為擬設立不使用美國技術的芯片廠，確保在美國制裁下仍有芯片可用，但華為內部人士指出，「去美化」芯片短期國內難以造出，但公司仍將繼續正常經營，提升其他非手機業務比重。

華為最新Mate 40系列缺貨，其中Pro+最為嚴重，與芯片問題不無關係。

【華為5G】華為抗美秘密武器曝光  天罡芯片能撐到明年底

【中美科技戰】華為再有秘密武器曝光 聯發科財報洩「天璣」？

內地《證券時報》報道，從華為內部員工獲悉，Mate 40系列缺貨主要因為供應鏈、產能，跟不上巨大的市場需求。據稱，今年以來國內對華為手機需求非常火爆，尤其是Mate 40系列，後續會產能及市場供應會逐步上來。

不過，報道稱在市場火爆的Mate 40 Pro+後續仍會缺貨嚴重，主要因其搭載首款5nm麒麟9000 5G SoC芯片，而華為「缺芯」已幾乎家喻戶曉。

華為內部人士承認，這一兩年華為日子會比較苦一點，「去美化」芯片短期國內難以造出。而受制於芯片，手機業務發展將面臨滑坡，但公司仍將繼續正常經營，比如加大IoT（物聯網）佈局等，提升其他非手機業務比重。

事實上，在美國圍堵下，華為繼續芯片供應自力更生計劃，有內地傳媒早前引述華為高層透露，華為向芯片業務投入的資金已達200億美元。與此同時，華為亦拓展其他非手機業務，例如智能汽車解決方案、手提電腦，並可能攻堅OLED屏驅動及手機周邊產品等。

【中美芯片戰】華為稱堅持「攻芯計」  已累投1550億衝刺造芯

【中美角力】美國封殺下 華為上海研發中心開工有玄機

華為向車BU投入5億美元 劍指美電動車巨頭Tesla？

【華為禁令】華為搶攻手提電腦市場 目標營收百億美元

責任編輯：林佩怡

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