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【美國大選】特朗普輸或贏  中國民眾都可飲這款茅台慶祝？

社會熱點 12:41 2020/11/06

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【美國大選】特朗普輸或贏  中國民眾都可飲這款茅台慶祝？

美國總統大選點票結果仍未出爐，特朗普與拜登打得如火如荼，但拜登勝算已被看漲。有中國商家看準這場選戰是商機，提早將準備代理的茅台酒取名為「特朗普─拜登」，並且搶先註冊。商家說，取這名字是為「節省廣告費」。

隨著特朗普在選戰中呈現劣勢，內地有輿論稱他無論輸或贏，中國都有「慶祝」的理由；因為特朗普強烈敵視對中國，對中國發動貿易戰、科技戰、乃至地緣政治角力，不少中國民眾對他同仇敵愾，他敗選固然是中國減輕外部壓力的契機，值得慶祝。

【美國大選】特朗普倘選輸咩都做得出？中美陷最危兩月

美國大選後台海局勢怎發展？ 台灣學者：「準戰爭」未結束

也有觀點認為，特朗普與盟友關係惡劣，他的「美國優先」戰略，等同退出對國際事務影響力，亦無異於自絕世界領袖地位，反給機會中國填補國際政治權力真空，為中國騰出提升國際地位的空間。因此，他一旦連任對中國亦非完全壞事。

但有分析指，無論特朗普是否落台，拜登一旦上場，美國對中國的敵意不會突減，中美關係仍充滿挑戰，並無中國是否贏家的議題。

特朗普留任或下台　對中國都不是全壞事

內地媒體報道，有內地商人為代理的一批茅台酒取名為「特朗普─拜登」。有內地民眾便在社交媒體上留言，指特朗普無論贏輸，都可開這款茅台慶祝。

新浪財經報道，將代理茅台酒註冊為「特朗普─拜登」的商家，是位在河南的「開封全有吉農資有限公司」，註冊日期為10月9日，當時正是特朗普（DonaldTrump）與拜登（Joe Biden）競選進入白熱化的階段。目前，這項註冊處於「等待實質審查」階段。

全有吉農資公司負責人在接受內媒電話訪問時表示，他註冊「特朗普─拜登」這個商標已經很久了；至於為什麼註冊這個名字，這名負責人說，「人家知名度高嘛，我節省廣告費了」。

【美國大選】中國非沉默「食花生」　早對結果有兩手準備

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這名負責人還表示，他的公司主要代理茅台酒，但「經營的範圍也很廣泛的」。

內地媒體還發現，截至目前，以「特朗普」為名申請註冊的商標，多數處於「無效」或「等待實質審查」階段；而以「拜登」為名申請註冊的商標遠少於「特朗普」，卻多數已審查通過。

搶註者：人家知名度高  我節省廣告費

報道引述中國商標網的數據指出，以「特朗普」為名申請註冊的商標多達154個，註冊時間多半集中在2016年，正是特朗普上次競選美國總統之時。然而，這些註冊申請如今多數處於「無效」或「等待實質審查」階段。

【美國大選】特朗普自絕美國世界領袖地位 習不捨他落台？

【美國大選】中國這間公司諧音像「特朗普大勝」 股價大跌

而少數審查通過的「特朗普」商標，根據資料，多屬「唐納德特朗普公司商標經營有限責任公司」所有。

至於以「拜登」為名申請註冊的商標只有99個，申請時間多數集中在2019年，但多數商標註冊已審核通過。

責任編輯：鄧國強

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