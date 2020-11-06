【中國樓市】浙江兩城市推新政 台州買房滿3年才能賣

「十四五」規劃明確堅持房住不炒定位。浙江台州、麗水相繼推出樓市新政，其中，台州要求在市區新購買的住房，自取得不動產權證書滿3年後方可轉讓；麗水要求，嚴格執行新房預售價加推不漲原則。

抑制投資投機 台州買房滿3年才能賣

台州市3日發布《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》，為支持合理住房需求，抑制投資投機行為，執行住房限售、限地價、限房價等措施。

《通知》提出，為保證台州土地市場穩定，台州市將建立房價地價聯動機制，嚴格執行商品住房預售價格備案制度，實行「限地價、競自持（或配建）」土地出讓方式，嚴格控制溢價率和樓面地價。

《通知》稱，自11月4日起，在台州市區新購買的住房（含新建商品住房和二手住房），自取得不動產權證書滿3年後方可轉讓。購買時間以交易合同網簽時間為准。市或相關區房產管理和不動產登記部門應當在交易合同備案和不動產權證書中標明房屋轉讓限制信息。

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另一浙江城市麗水，也出台《關於進一步促進麗水市區新建商品房市場健康發展的通知》，明確「四個加強」調控措施。其中最引人關注的是嚴格執行新房預售價加推不漲原則。

《通知》要求，加強備案制度。針對分期預售的商品住宅，嚴格執行預售備案價格續推不漲原則。麗水市建設局牽頭建立市區房地產市場片區價格模型和價格動態調整機制，蓮都區、開發區建設局每月15日向市建設局報告近三個月的備案情況。涉及重大變化的，需向麗水市聯席會議報備。

責任編輯：尹航

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