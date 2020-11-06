【中美角力】留學生赴美簽證暴跌99% 半年獲批者僅這個數

▲ 中國留學生赴美簽證量暴跌99%

中美關係近乎全面交惡下，愈來愈多中國專家、留學生在美國被指控從事間諜活動，對華人的簽證和定居政策愈收愈緊。日媒引述美國國務院數據指，今年4月至9月，美國對中國留學生簽發808張F-1學生簽證，較去年的90,410張，按年暴跌99%。新冠肺炎疫情或是其中原因，但作為率先走出疫情陰霾的中國，留學生成功申請簽證比率的跌幅，仍較任何國家都要高。中國外交部曾批評華府無端限制留學生，對兩國人文交流與民眾往來造成嚴重消極影響。

《日經新聞》報道， 在美國的國際學生中，中國學生佔比最大約為30%。然而在上述的6個月中，美國每個月分別向中國留學生批17張、7張、8張、145張、363張，以及268張F-1學生簽證，從去年同期 90,410，減至808張 。受疫情影響，近月 美國向印度學生簽發的F-1學生簽證按年減少88%，日本減少87%，韓國減少75%，墨西哥減少60%，但中國學生獲批簽證的比率，仍是各國中最低，同時亦遠低於平均水平。

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報道提到， 中美之間的緊張關係正在影響兩國的學術交流，比如今年5月，白宮政府網站發布總統公告，禁止「與中國軍方有關」，持F簽（學生簽證）和J簽（訪問學者簽證）的中國留學生和學者入境美國，不包括本科生。9月，美國又吊銷了逾1000名中國留學生和學者的簽證。內媒則指， 疫情期間，美國社會中對亞裔的歧視現像變得愈來愈多，身處美國的華裔及其它亞裔面孔頻頻遭到惡毒攻擊，尤其是特朗普的言論，不斷加劇美國社會的仇外情緒。

對於華府對中國學生的限制，中國外交部曾要求美方停止利用各種藉口對中國留學生的無端限制和打壓，中方 支持留學生依法維護自身的正當權益。

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責任編輯：陳建錫