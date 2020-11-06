  • 27°C
香港時間 : 20201106日 (五) 14:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人行談貨幣政策：資金要去實體經濟 不要玩「錢生錢」遊戲

經濟脈搏 13:15 2020/11/06

分享：

中國經濟持續復甦，外界關注政策會否調整。中國人民銀行副行長劉國強表示，政策要有確定性，貨幣政策主要是三個方面，量不能太多溢出來，資金價格總體呈下降趨勢，資金要去實體經濟，不要去玩「錢生錢」的遊戲。

人行貨幣政策司司長孫國峰稱，下階段，穩健貨幣政策將更加靈活適度、精準導向，根據形勢變化和市場需求及時調節政策力度、節奏和重點，一方面特殊時期出台的政策將適時適度調整，另一方面對於需要長期支持的領域進一步加大政策支持力度。

特殊時期政策適時適度調整

劉國強今日在國務院吹風會上提到，今年以來穩健的貨幣政策更加靈活適度，堅持總量政策適度、融資成本下降、支持實體經濟3大確定性的方向，以制度和政策的確定性，應對高度的不確定性。

人行副行長劉國強

【十四五規劃】路透：中國十四五經濟增長目標或定於5%

內地通脹重回1時代　需求仍弱貨幣政策料這樣走

前期由於疫情原因，不確定性非常大，應對上就是政策要有確定性，貨幣政策主要是3方面。首先量要有一定的數量，不能太多、溢出來；資金價格總體呈下降趨勢，要有確定性的預期；資金要去實體經濟，不要去玩「錢生錢」的遊戲。

他說，當前人行政策利率和貸款市場報價利率（LPR）均保持穩定，企業貸款利率持續下行，並處於歷史較低水平。隨著LPR改革，貨幣政策傳導機制進一步順暢，金融機構1.5萬億元人民幣的讓利目標今年是可以完成，為「六穩」「六保」工作提供了有力支持。今年前10個月，金融系統合計向實體經濟讓利大約1.25萬億元。

政策保持鬆緊適度 不能懸崖

劉國強又稱，中國經濟總體復甦狀況好於國際，政策效果正在發揮作用，市場信心在恢復。出口、投資、消費，雖然部分還沒達到正常速度，但其邊際變化、按月變化趨勢非常強勁，相信中國經濟明天會更好。從實體經濟的三大需求、從供給、從金融角度判斷，經濟都是比較強勁，動力比較足。

他稱，下一步政策，總體繼續保持鬆緊適度，政策調整要基於對經濟狀況的準確評估，不能倉促、不能弱化金融服務實體經濟的效果，要把實體經濟服務好。也不能出現「政策懸崖」，否則政策突然中斷可能很多方面適應不了。

【中國經濟】人行例會三大變化 四季度貨幣政策怎麼看？

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

習近平：預計未來10年 中國進口有望超22萬億美元
2020/11/04
習近平：預計未來10年 中國進口有望超22萬億美元
【十四五規劃】路透：中國十四五經濟增長目標或定於5%
今日
【十四五規劃】路透：中國十四五經濟增長目標或定於5%
【中國經濟】人行例會三大變化 四季度貨幣政策怎麼看？
2020/09/29
【中國經濟】人行例會三大變化 四季度貨幣政策怎麼看？
內地通脹重回1時代　需求仍弱貨幣政策料這樣走
2020/10/15
內地通脹重回1時代　需求仍弱貨幣政策料這樣走
疫情 金融機構 貨幣政策 經濟 金融 銀行 中國人民銀行 人民幣 中國

上一篇文章

路透調查：中國10月出口料保持強勁 按年增長9.3%

下一篇文章

【中國樓市】浙江兩城市推新政 台州買房滿3年才能賣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美科技戰】華為再有秘密武器曝光 聯發科財報洩「天璣」？
【中美科技戰】華為再有秘密武器曝光 聯發科財報洩「天璣」？
【拜登中國】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說了這個詞
【拜登中國】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說了這個詞
黃奇帆筆談馬雲重慶小貸：他們沒違規 勿把小孩潑掉
黃奇帆筆談馬雲重慶小貸：他們沒違規 勿把小孩潑掉
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
【華為禁令】傳華為大手囤貨 間接令iPhone 12芯片緊缺
【華為禁令】傳華為大手囤貨 間接令iPhone 12芯片緊缺