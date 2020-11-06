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路透調查：中國10月出口料保持強勁 按年增長9.3%

經濟脈搏 13:28 2020/11/06

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中國10月出口數據料保持強勁

《路透社》綜合逾20家機構預測中值指，隨著歐美地區的消費旺季將至，中國10月出口預計繼續保持強勁，以美元計價出口預計按年增長9.3%。惟隨著其他國家恢復生產，將令中國出口表現承壓。進口方面，繼9月大幅反彈後，雙位數增長恐難持續，10月進口預計增長9.5%，當月貿易順差約460億美元。

報道指，中國10月官方製造業採購經理人指數（PMI）微降至51.4，其中新出口訂單指數和進口指數雙雙升至51.0和50.8，均為連續兩個月位於擴張區間。統計局稱，主要是穩外貿穩外資政策效應持續顯現，疊加近期世界主要經濟體製造業恢復性改善，中國進出口進一步回暖。

中信證券首席經濟學家諸建芳指出，中國主要貿易夥伴的國內生產景氣持續向好，美歐日的製造業PMI近期均持續在50以上的高位，外需改善將持續帶動中國傳統出口需求增長。此外，7月以來消費電子等行業的出口數據，顯示中國短期內的全球供應中心角色並未消失，雙動力驅動出口持續高增長。

「進口方面國內需求相對平穩，但受到價格等影響，今年進口增長波動顯著增加，傾向於結合貿易夥伴對應增速來觀察」，諸建芳又指，考慮到中國在南韓的出口份額中佔據四份一的重要比例，中國對韓進口的變化，很大程度影響著韓國整體出口的變化，而韓國10月出口轉為下跌，可能映射國內進口金額增速有一定回落壓力。

中共總書記習近平周三（4日）在上海第三屆進博會開幕式上致辭稱，中國將進一步擴大開放，預計未來10年中國累計商品進口額有望超過22萬億美元。

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責任編輯：陳建錫

商品 經濟 貿易 進出口 美元 採購 路透社 南韓 中國 上海

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