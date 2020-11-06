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【金融科技監管】銀保監：把所有金融活動納入統一監管範圍

國情動向 13:58 2020/11/06

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螞蟻集團上市煞停，外界關注內地金融科技監管。中國銀保監會首席律師劉福壽今日強調，按照金融科技的金融屬性，把所有的金融活動納入到統一的監管範圍。

國務院金融穩定發展委員會上月底召開專題會議，強調既要鼓勵創新、弘揚企業家精神，也要加強監管，依法將金融活動全面納入監管，有效防範風險。

劉福壽今日出席國務院政策例行吹風會時表示，一方面支持金融業在風險可控的前提下進行合理創新，同時堅持創新是為實體經濟服務，要為實體經濟做貢獻。

【金融監管】官媒連發文批互聯網金融亂象 重點一文看懂

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他稱，中國金融風險趨於收斂，整體可控。但受內外部各方面因素影響，仍然面臨一些不確定性、不穩定性，下一步銀保監會將增強風險意識，堅持風險為本的監管原則，把風險估計得更全面，把應對措施準備得更充分，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

其中，他提到會完善風險全覆蓋的監管框架。增強監管的穿透性、統一性和權威性，依法將金融活動全面納入監管，對同類業務、同類主體一視同仁。

此外，繼續完善影子銀行監管制度和風險監測體系，拆解高風險影子銀行業務，嚴防反彈回潮。據他稱，影子銀行風險持續收斂，2017年起，集中整治不規範的同業理財和表外業務，至今影子銀行規模較歷史峰值壓降約20萬億元，一些國際組織和專業機構給予高度評價，認為中國降低影子銀行風險從根本上維護了金融體系的穩定。

黃奇帆筆談馬雲重慶小貸：他們沒違規 勿把小孩潑掉​​​​​​​

馬雲批中國監管過強阻創新 胡錫進：應鼓勵尖銳聲音

責任編輯：林佩怡

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