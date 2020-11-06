【拜登中國】睇好拜登勝算高？在岸人民幣收升近200點續創28個月新高

美國大選選情膠著，拜登或以些微優勢贏得總統之位。外界預計若拜登當選，美國與中國的抗衡態度會減少。人民幣兌美元中間價今日大幅調升605個基點，報6.6290，升至2018年7月11日以來新高。人民幣近期走勢再度轉強，本周人民幣對美元中間價累計已調升942個基點。

在岸人民幣兌美元收市升185點，至6.6215，續創近28個月新高。在岸人幣昨曾大升738個基點。離岸價盤初逼近6.6關口。

大選結果落定前 市場料仍有反復

交易員稱，美國大選拜登更顯優勢持續提振風險偏好，人民幣整體偏強，但最終結果落定前，市場料仍有反復。人民幣6.6關口仍有阻力。

交易員並稱，美聯儲周四維持寬鬆貨幣政策不變，在疫情肆虐情況下，進一步寬鬆似乎不可避免，中長期美元仍面臨下行壓力，而中國貨幣政策寬鬆空間不大，中美利差有望擴大。

招商證券宏觀團隊分析，短期而言，大選預期對美指產生影響，拜登勝選對應著弱美元預​​期；中長期而言，美元進入弱勢周期，全球金融周期復蘇和繁榮帶動國際資本特別是證券項下國際資本流向新興經濟體，而中國有望成為今年全球領先的經濟正增長經濟體，作為新興經濟體的代表，是國際資本流動的首選目的地。

國務院發展研究中心金融研究所副所長陳道富亦表示，短期人民幣升值，主要是美元相對貶值和人民幣指數上升，這與中國疫情獲得控制、經濟恢復、境內外利差等因素有關。

但他也提醒，考慮到疫情對境外經濟邊際影響在下降，境內外利差又不再擴大，以及美元匯率相對穩定等因素，人民幣升值的內在力量已大幅減弱。

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責任編輯：尹航、蒯宇澄

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