【拜登當選】拜登入主白宮  華為噩夢會否終結看兩關鍵

▲ 【拜登中國】拜登倘勝選 華為噩夢會否終結看兩關鍵

美國大選點票有新進展，拜登拿下賓夕法尼亞州後，已獲270張選舉人票，意味擊敗共和黨的特朗普，勝出2020年美國總統選舉。外界關注拜登倘入主白宮，拜登政策如何左右中美關係，包括會否放鬆針對中國電信設備巨頭華為的封殺令。要解答這問題，有兩個關鍵：一是拜登是否制裁手段的偏好者，二是他如何看科技戰。

美國針對華為的新禁令今年9月15日生效，廠商的芯片倘用美國軟件或技術生產，必須獲美國商務部許可，才能供給華為，這無異於阻截華為從商業渠道獲得芯片。這種咄咄逼人的手段，充滿特朗普風格；白宮主人倘換了是拜登，會否延續這種做法。

可以推斷，拜登或會在一定程度放輕針對華為的「特朗普式施壓」－－儘管未必會甫上任即放鬆。箇中原因有兩個。

其一：拜登反對中美脫鉤

拜登及其幕僚都多次重伸，中國只是美國最主要競爭者，因此不贊成與中國產業脫鉤，而是主張競爭中合作。在此前提下，中美科技脫鉤式的華為禁令，不是拜登杯茶。

套用安聯環球投資美國投資策略師Mana Mahajan的話，在經濟領域上，拜登與特朗普都將對中國強硬，並且持續警惕中國在科技的領先地位，但拜登陣營一般被認為政策會更為穩健，並更少作出單邊行動。

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Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）也表示，對芯片企業而言，拜登勝選可能代表美國政府不會對華為窮追猛打；「從政見來看，華爾街的看法顯然是，拜登擔任總統將對中國科技與政策議題，會採取相對較軟的態度，在美中的企業與消費者科技領域將減少緊張關係」。

其二：拜登陣營傾向用增強美國實力的方式，與中國打科技戰

拜登陣營一直主張，與中國產業競爭的手法是推升美國實力，相反，從沒過多著墨於制裁和遏制中國科技企業。

事實上，拜登所屬的民主黨，該黨參議院黨團9月曾發表「美國領導法案」，為民主黨執政後如何與中國打科技戰，露出端倪

當中，主要內容是在未來十年投入3500億美元、折合港幣2.71萬億元，重振美國製造業能力和基礎設施，降低美國對中國製造業的依賴（半導體、電信、製藥），提升美國企業競爭力，有如美國版的「中國製造2025」。

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其中，將投入3000億美元、折合逾2.3萬億港元強化美國在AI（人工智能）新科技的研發能力，投入160億美元（折合港幣逾1240億元）協助美國半導體產業維持全球領先優勢。同時要求美國總統提出計劃，提高半導體產品的本國製造能力，提高相關產品的國內採購比例。

箇中重點，其實就是拜登主張的提升美國實力，與中國競爭，而不是脫鉤式遏制中國科技企業、一如華為事件。

產業界普遍認為，若拜登當選美國總統，對科技供應鏈造成的風險會降低。

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責任編輯：鄧國強

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