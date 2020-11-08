  • 26°C
香港時間 : 20201108日 (日) 03:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登當選】拜登入主白宮  華為噩夢會否終結看兩關鍵

經濟脈搏 01:19 2020/11/08

分享：

【拜登中國】拜登倘勝選  華為噩夢會否終結看兩關鍵

美國大選點票有新進展，拜登拿下賓夕法尼亞州後，已獲270張選舉人票，意味擊敗共和黨的特朗普，勝出2020年美國總統選舉。外界關注拜登倘入主白宮，拜登政策如何左右中美關係，包括會否放鬆針對中國電信設備巨頭華為的封殺令。要解答這問題，有兩個關鍵：一是拜登是否制裁手段的偏好者，二是他如何看科技戰。

美國針對華為的新禁令今年9月15日生效，廠商的芯片倘用美國軟件或技術生產，必須獲美國商務部許可，才能供給華為，這無異於阻截華為從商業渠道獲得芯片。這種咄咄逼人的手段，充滿特朗普風格；白宮主人倘換了是拜登，會否延續這種做法。

可以推斷，拜登或會在一定程度放輕針對華為的「特朗普式施壓」－－儘管未必會甫上任即放鬆。箇中原因有兩個。

其一：拜登反對中美脫鉤

拜登及其幕僚都多次重伸，中國只是美國最主要競爭者，因此不贊成與中國產業脫鉤，而是主張競爭中合作。在此前提下，中美科技脫鉤式的華為禁令，不是拜登杯茶。

套用安聯環球投資美國投資策略師Mana Mahajan的話，在經濟領域上，拜登與特朗普都將對中國強硬，並且持續警惕中國在科技的領先地位，但拜登陣營一般被認為政策會更為穩健，並更少作出單邊行動。

【拜登中國】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說了這個詞

【拜登中國】拜登倘上台會做兩件事：科技戰照打 還有這個

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）也表示，對芯片企業而言，拜登勝選可能代表美國政府不會對華為窮追猛打；「從政見來看，華爾街的看法顯然是，拜登擔任總統將對中國科技與政策議題，會採取相對較軟的態度，在美中的企業與消費者科技領域將減少緊張關係」。

其二：拜登陣營傾向用增強美國實力的方式，與中國打科技戰

拜登陣營一直主張，與中國產業競爭的手法是推升美國實力，相反，從沒過多著墨於制裁和遏制中國科技企業。

事實上，拜登所屬的民主黨，該黨參議院黨團9月曾發表「美國領導法案」，為民主黨執政後如何與中國打科技戰，露出端倪

當中，主要內容是在未來十年投入3500億美元、折合港幣2.71萬億元，重振美國製造業能力和基礎設施，降低美國對中國製造業的依賴（半導體、電信、製藥），提升美國企業競爭力，有如美國版的「中國製造2025」。

【拜登親中？】由鴿轉鷹 拜登中國政策言論逐句睇

【拜登親中？】拜登外交團隊 鷹派程度或不輸特朗普

其中，將投入3000億美元、折合逾2.3萬億港元強化美國在AI（人工智能）新科技的研發能力，投入160億美元（折合港幣逾1240億元）協助美國半導體產業維持全球領先優勢。同時要求美國總統提出計劃，提高半導體產品的本國製造能力，提高相關產品的國內採購比例。

箇中重點，其實就是拜登主張的提升美國實力，與中國競爭，而不是脫鉤式遏制中國科技企業、一如華為事件。

產業界普遍認為，若拜登當選美國總統，對科技供應鏈造成的風險會降低。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【美國大選】拜登倘當選 中國政策或與特朗普有2同5不同

【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能

責任編輯：鄧國強

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【拜登當選】拜登入主白宮 華為噩夢會否終結看兩關鍵
今日
【拜登當選】拜登入主白宮 華為噩夢會否終結看兩關鍵
【拜登中國】睇好拜登勝算高？在岸人民幣收升近200點續創28個月新高
2020/11/06
【拜登中國】睇好拜登勝算高？在岸人民幣收升近200點續創28個月新高
【拜登當選】拜登入主白宮將做兩件事：科技戰照打 還有這個
今日
【拜登當選】拜登入主白宮將做兩件事：科技戰照打 還有這個
【拜登當選】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞
今日
【拜登當選】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞
市場押注拜登勝選 在岸人幣勁升逾700點子 創28個月新高
2020/11/05
市場押注拜登勝選 在岸人幣勁升逾700點子 創28個月新高
創新科技及應用 政治 通訊科技 科技產品 科技戰 經濟 軟件 硬件 人工智能 地緣政治

下一篇文章

【拜登當選】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拜登當選】拜登入主白宮 華為噩夢會否終結看兩關鍵
【拜登當選】拜登入主白宮 華為噩夢會否終結看兩關鍵
雪櫃等大家電出口需求暴漲 廠商為何稱「訂單越多越虧」？
雪櫃等大家電出口需求暴漲 廠商為何稱「訂單越多越虧」？
胡潤80後創業富豪榜 拼多多黃崢2200億家身蟬聯第1
胡潤80後創業富豪榜 拼多多黃崢2200億家身蟬聯第1
黃奇帆筆談馬雲重慶小貸：他們沒違規 勿把小孩潑掉
黃奇帆筆談馬雲重慶小貸：他們沒違規 勿把小孩潑掉
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢