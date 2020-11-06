▲ 【美國大選】一場大選變窩裡鬥 美自損抗衡中國力量

2020年美國總統大選的終極結果仍不確定，仍有可能出現一個不團結的政局。華爾街日報文章說，對於美國的對外貿易、投資關係、乃至美國與中國日益加深的競爭關係而這，一個「分裂的政府」遠稱不上是理想結局。

報道指，2020年美國總統大選的最終結果仍不確定，但顯而易見的是，選舉結果並不像選舉前民調所顯示的那樣，即民主黨取得壓倒性的勝利。民主黨贏得參議院多數席位的可能性很小，最終要取決於幾個關鍵州的參議員競選情況，但一個分裂的政府似，乎仍然是最有可能出現的結果。

特朗普（Donald Trump）的支持者讓這次大選遠比之前預期的更為勢均力敵，由此證明特朗普2016年出人意料的勝選並不是一次性的僥倖事件。

美國存在政治分歧 令盟友感到困惑

從美國股市的表現來看，美國投資者顯然並不介意這樣的結果。但對於美國的對外貿易和投資關係、以及美國與中國日益加深的競爭關係而言，分裂的政府遠稱不上是理想結局。

報道說，鑑於美國國會和普通美國民眾對中國的態度，在近年來急劇轉變，美國似乎不太可能大幅放鬆對中國經濟政策。

【拜登中國】拜登倘勝選 華為噩夢會否終結看兩關鍵

【美國大選】拜登勝算增 人民幣中間價升至逾兩年新高

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

在此背景下，拜登（Joe Biden)）尚未承諾如果他當選將取消特朗普的關稅，也沒有承諾取消針對華為等中國高科技公司的限制。

但現實是，美國這場競爭激烈的選舉，確實向盟友發出了一個與上述情況相反的訊號，即美國的政治分歧將持續存在。

事實上，歐洲和亞洲的盟友或許私下希望，在美國今次大選能去除「特朗普主義」。而拜登已承諾加大政策協調，包括試圖重新加「入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, 簡稱CPTPP）」，但該協定在美國國會能否獲得通過將很難保證。

【拜登中國】拜登倘上台將做兩件事：科技戰照打 還有這個

【拜登中國】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞

CPTPP是跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的後續協定，在一定程度上是為了激勵供應鏈從中國轉移出去。

華爾街日報指出：

中國在亞洲地區日益強勢，在政治層面和經濟領域均是如此，這是中國自身實力的產物，但也是美國與盟友不團結、不專注的結果。這次選舉在這方面沒有起到什麼安撫作用，至少目前如此。

責任編輯：鄧國強

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁