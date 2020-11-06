  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「十四五」期間 中國服務進口有望達2.5萬億美元

經濟脈搏 16:47 2020/11/06

分享：

商務部今日發布報告稱，未來五年中國服務進口增速將高於全球平均水平，服務進口規模累計有望達2.5萬億美元，佔全球比重將超10%。疫情阻擋不了服務貿易發展大勢，中國服務貿易整體增速將逐步企穩回升。

未來五年服務進口規模料達2.5萬億美元

因疫情之下人員流動受阻，中國服務貿易規模比去年明顯縮水。據官方數據，前三季度中國服務進出口4848.5億美元，按年降17.4%。　

商務部公布《中國服務進口報告2020》稱，儘管疫情給中國經濟造成暫時性影響，但中國服務進口的長期目標沒有變。未來五年，中國旅行進口有望突破1萬億美元；知識產權使用費、電信計算機和信息服務、金融服務、保險服務、其他商業服務等數字服務進口累計將超過1.3萬億美元。

《報告》還指出，中國將深化服務貿易領域改革和開放，進一步降低外資在服務業領域的市場准入限制，加快訊息技術服務、科學技術服務、數字服務、醫療、教育、文化和娛樂業等領域對外開放。此外，鼓勵外資企業參與中國文化、數字服務、中醫藥等領域特色服務出口基地建設，發展服務貿易新業態新模式。

【進博會】商務部公布這些數據 稱中國是跨國投資「避風港」

中美角力+全球疫情下如何穩外貿？ 商務部列10項重點工作

商務部將修訂投資目錄　讓更多外企分享中國機遇

商務部服務貿易司司長陳春江稱，疫情阻擋不了服務貿易發展大勢，中國服務貿易整體增速將逐步企穩回升。

目前，中國已與英國、日本、新加坡、俄羅斯、印度、巴西、烏拉圭等14個國家簽署了服務貿易合作備忘錄。陳春江表示，今後中國將以「一帶一路」沿線國家為重點，廣泛拓展與歐洲、東南亞、南美洲和非洲國家的服務貿易合作。此外，還將加強與相關伙伴國在數字服務、高新技術、教育服務、服務外包等領域的互利合作，共同做大服務貿易「蛋糕」。

責任編輯：尹航

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

服務 金融服務 一帶一路 外資 進出口 中華人民共和國商務部 知識產權 貿易 金融 經濟

上一篇文章

【拜登中國】睇好拜登勝算高？在岸人民幣收升近200點續創28個月新高

下一篇文章

【拜登中國】拜登倘勝選 華為噩夢會否終結看兩關鍵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
黃奇帆筆談馬雲重慶小貸：他們沒違規 勿把小孩潑掉
黃奇帆筆談馬雲重慶小貸：他們沒違規 勿把小孩潑掉
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）
全球最大五金企業撤出深圳 失業員工變搶手貨？（組圖）
【中美科技戰】華為再有秘密武器曝光 聯發科財報洩「天璣」？
【中美科技戰】華為再有秘密武器曝光 聯發科財報洩「天璣」？
【拜登中國】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞
【拜登中國】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞
【華為禁令】傳華為大手囤貨 間接令iPhone 12芯片緊缺
【華為禁令】傳華為大手囤貨 間接令iPhone 12芯片緊缺