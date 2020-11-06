「十四五」期間 中國服務進口有望達2.5萬億美元

商務部今日發布報告稱，未來五年中國服務進口增速將高於全球平均水平，服務進口規模累計有望達2.5萬億美元，佔全球比重將超10%。疫情阻擋不了服務貿易發展大勢，中國服務貿易整體增速將逐步企穩回升。

未來五年服務進口規模料達2.5萬億美元

因疫情之下人員流動受阻，中國服務貿易規模比去年明顯縮水。據官方數據，前三季度中國服務進出口4848.5億美元，按年降17.4%。

商務部公布《中國服務進口報告2020》稱，儘管疫情給中國經濟造成暫時性影響，但中國服務進口的長期目標沒有變。未來五年，中國旅行進口有望突破1萬億美元；知識產權使用費、電信計算機和信息服務、金融服務、保險服務、其他商業服務等數字服務進口累計將超過1.3萬億美元。

《報告》還指出，中國將深化服務貿易領域改革和開放，進一步降低外資在服務業領域的市場准入限制，加快訊息技術服務、科學技術服務、數字服務、醫療、教育、文化和娛樂業等領域對外開放。此外，鼓勵外資企業參與中國文化、數字服務、中醫藥等領域特色服務出口基地建設，發展服務貿易新業態新模式。

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商務部服務貿易司司長陳春江稱，疫情阻擋不了服務貿易發展大勢，中國服務貿易整體增速將逐步企穩回升。

目前，中國已與英國、日本、新加坡、俄羅斯、印度、巴西、烏拉圭等14個國家簽署了服務貿易合作備忘錄。陳春江表示，今後中國將以「一帶一路」沿線國家為重點，廣泛拓展與歐洲、東南亞、南美洲和非洲國家的服務貿易合作。此外，還將加強與相關伙伴國在數字服務、高新技術、教育服務、服務外包等領域的互利合作，共同做大服務貿易「蛋糕」。

責任編輯：尹航

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