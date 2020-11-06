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中國停買一系列澳洲貨？外交部回應 促澳反躬自省

國情動向 17:11 2020/11/06

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中澳關係持續緊張，據報中國周五（6日）起暫停進口7種澳洲貨品。在北京，中國外交部發言人汪文斌周五回應稱，中方依法依規對外國輸華產品採取相關措施，完全合理合法。他又促澳洲一些人士反躬自省，多做有利中澳互信合作的事，又重提澳洲禁華為5G等。

汪文斌說，中方主管部門依法依規對外國輸華產品採取相關的措施，符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為，「完全合理、合法，無可指摘」。

汪文斌（資料圖片）

他敦促澳方一些人士反躬自省，多做有利於中澳互信合作、符合中澳全面戰略夥伴關係精神的事，為兩國各領域的務實合作創造良好條件和氛圍。

澳部長：中方否認禁進口

彭博早前報道，中國下令周五起停止採購至少7種澳洲大宗商品，包括煤炭、大麥、銅礦石及銅精礦、食糖、木材、葡萄酒和龍蝦。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）近日要求中方給出解釋。他周五表示，中國否認有任何計劃禁止每年價值60億澳元的澳洲產品進口。

中國今起暫停進口7種澳洲產品？ 澳官員籲企業這樣做

中國停購7產品報復澳洲？中方稱進口商自主決定

對於澳方有人士指摘中方有關措施違反國際貿易規則，汪文斌說，2018年以來，10多個中方赴澳投資項目都被澳方以模棱兩可、毫無根據的國家安全為由，加以拒絕，包括禁止中國企業參與5G網絡建設，甚至還包括基礎設施、農牧業等。

他又舉出，澳洲針對中國發起的反傾銷反補貼調查多達106宗，而中國對澳洲產品發起的反傾銷反補貼調查只有4宗。「到底誰在違背市場經濟原則和中澳自貿協定的精神？我想相關的事實十分清楚。」

另外，澳洲首次以《反外國干涉法》起訴一名華人社團領袖。汪文斌回應，不了解案件情況，並強調中方從不也沒有興趣干涉別國內政。

澳洲前財長稱中國報復「不成熟」 傳這些商品將被禁

澳洲一華人社團領袖被控 為《反外國干涉法》首例

責任編輯：林佩怡

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