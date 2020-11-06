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人行報告：適時發布白皮書 盡早推出金融科技創新監管工具

國情動向 18:25 2020/11/06

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螞蟻集團上市暫緩後，有關內地金融科技監管受到關注。中國人民銀行今日（6日）發布《中國金融穩定報告（2020）》，稱要加快完善金融科技監管框架，完善風險監控體系，適時發布白皮書，盡早推出符合中國國情、與國際接軌的金融科技創新監管工具。

報告就金融科技問題提出3點：

打造包容審慎的創新監管機制

  • 劃定剛性底線。以現有法律法規、部門規章、基礎性標準規則等為準繩，明確創新紅線
  • 設置柔性邊界。平衡好安全與效率的關係，運用信息披露、公眾監督等方式，讓人民群眾參與金融科技治理
  • 預留創新空間。在固守安全底線基礎上包容合理創新，使持牌金融機構享有平等參與創新的機會

有序開展金融科技創新監管試點

  • 在北京、上海、粵港澳大灣區等地，截至2020年8月末，已推出60個試點項目
    項目呈現出金融科技多元融合、多向賦能特點，聚焦人工智能、大數據、區塊鏈、物聯網、5G等前沿技術，涵蓋數字金融、普惠金融、供應鏈金融等場景，紓解小微民營企業融資難融資貴、金融服務最後一公里等痛點難點

加快完善金融科技監管框架

一、以創新監管工具為基礎，在總結金融科技創新監管試點經驗基礎上，完善風險監控體系，適時發佈白皮書，儘早推出符合我國國情、與國際接軌的金融科技創新監管工具

二、以監管規則為核心，及時出台針對性的監管規則，確保金融科技業務在業務合規、技術安全、風險防控等方面有章可循，解決因規則滯後帶來的監管空白和監管套利等問題

三、以數字化為手段，建設數字監管報告平台，採用人工智能技術實現監管規則形式化、數字化和程序化，加快數字監管能力建設，提升監管穿透性和專業性

銀保監：把所有金融活動納入統一監管範圍

官媒連發文批互聯網金融亂象 重點一文看懂

金融領域面臨風險增多

另外，報告指出，當前當前金融風險總體可控，但形勢依然嚴峻複雜。

國際方面，當前世界經濟仍處在國際金融危機後的深度調整期，長期矛盾和短期問題相互交織，結構性因素和周期性因素相互作用，經濟問題和政治問題相互關聯，加之境外疫情形勢依然嚴峻、部分國家保護主義和單邊主義盛行等不利因素影響，中國不得不在一個更加不穩定不確定的世界中謀求發展。

國內方面，中國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體制性、周期性問題相互交織，實現高質量發展還有一些短板弱項，加上受到疫情衝擊，部分企業債務違約風險加大，可能傳導至金融體系，金融領域面臨的困難和風險增多。

報告提出，要繼續有效防範化解重大金融風險，精準處置重點領域風險，補齊監管制度短板，進一步壓實各方責任，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，實現穩增長與防風險的長期均衡。

監管要來了？易綱稱大科企改變金融遊戲規則 私隱保護挑戰極大

馬雲批中國監管過強阻創新 胡錫進：應鼓勵尖銳聲音

責任編輯：林佩怡

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