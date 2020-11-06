  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 20:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】蓬佩奧宣布撤東伊運定性  中方批洗白恐怖組織

國情動向 19:05 2020/11/06

分享：

【中美角力】蓬佩奧宣布撤東伊運定性  中方批洗白恐怖組織

中美人權角力陡然升級，美國國務卿蓬佩奧突發表聲明宣布，撤銷疆獨組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動（Eastern Turkistan Islamic Movement，ETIM，東伊運）」的恐怖組織定性。中國外交部周五回應時，批評美方此舉是「洗白」恐怖組織，反映美方在反恐問題上持「雙重」標準。

美方曾批評中國以反恐為由監控少數民族、違反人權，但中方一直否定這種說法。美方撤銷東伊運的恐佈組織定性，意味美方不會在國際反恐合作中，向中方提供與此組織相關的情報。

駁斥美「人權牌」 官方報告稱新疆宗教信仰自由權利充分實現

美英德等39國關注新疆香港議題　華春瑩：近70國支持中國

中國外交部發言人汪文斌周五（6日）主持例行記者會時，有境外記者提問，美國國務院網站5日發布消息稱，美國務卿蓬佩奧宣布撤銷將「東伊運」定性爲恐怖組織的決定。中方對此有何回應？

汪文斌表示，中方對美方的有關決定表示強烈不滿和堅決反對。「東伊運」是聯合國安理會列明的恐怖組織，也是國際社會公認的恐怖組織，長期從事恐怖暴力活動，造成大量人員傷亡和財産損失，嚴重威脅中國和國際地區的安全穩定。打擊「東伊運」是國際社會的共識，也是國際反恐鬥爭的重要內容。

汪文斌：美方在反恐問題上「雙重標準」

美方作爲「東伊運」在聯合國安理會1267委員會列明的共提國，在「東伊運」恐怖主義定性問題上出爾反爾，再次暴露了華盛頓當權派在反恐問題上的「雙重標準」和對恐怖組織「合則用，不合則棄」的醜陋面目。

他強調，恐怖主義就是恐怖主義，美方應立即糾正錯誤，不要給恐怖組織「洗白」，不要爲國際反恐合作開倒車。

英外相：不排除英國因新疆議題 杯葛2022年北京冬奧

【中美角力】美通過涉疆強迫勞動法案　外交部促美停止炒作

美國國務院本月5日在聯邦公報（Federal Register）上發布的通知，蓬佩奧在通知中說，根據《移民和國籍法》(INA) 212(a)(B)(II)修訂條款的授權，撤銷東突厥斯坦伊斯蘭運動的「恐怖組織」的定列。

維基百科說，美國等國是在2001年9月11日恐怖攻擊發生之後將東突厥斯坦伊斯蘭運動列爲恐怖組織的。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【中美角力】留學生赴美簽證暴跌99% 半年獲批者僅這個數

【中美角力】以侵犯人權為由 美國擬祭新疆棉花製品禁令 

【知識庫：何謂東伊運】

東伊運全稱是「東突厥斯坦伊斯蘭運動（Eastern Turkistan Islamic Movement，ETIM，東伊運）」，是1993年由新疆維吾爾人在巴基斯坦北瓦濟里斯坦發起成立的武裝組織，宣稱其宗旨是在新疆建立一個政教合一的「東突厥斯坦伊斯蘭國」。

東伊運聲稱對2008年北京奧運期間，在新疆喀什對邊防警察發起的攻擊負責。該組織也聲稱對2011年在新疆發生的一系列攻擊事件負責。他們還說策劃發動了2008年5月在雲南、上海和溫州的幾宗公交車爆炸事件。

美國在2002年將「東突厥斯坦伊斯蘭黨」列為恐怖組織，聯合國也作出同一定性。2009年美國財政部把「東突厥斯坦伊斯蘭運動」領導人列入經濟制裁名單。

2012年4月中國公安部發佈一份「東突厥斯坦伊斯蘭運動」高級成員的名單：包括努爾麥麥提·麥麥提敏、阿布都克尤木·庫爾班、帕如哈·吐爾遜、吐送江·艾比布拉、努爾麥麥提·熱西提，和麥麥提依明·努爾麥麥提。

責任編輯：鄧國強

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡 

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

駁斥美「人權牌」 官方報告稱新疆宗教信仰自由權利充分實現
2020/11/03
駁斥美「人權牌」 官方報告稱新疆宗教信仰自由權利充分實現
習近平：當前和今後一個時期做好新疆工作 「團結穩疆」
2020/09/26
習近平：當前和今後一個時期做好新疆工作 「團結穩疆」
【中美角力】美通過涉疆強迫勞動法案　外交部促美停止炒作
2020/09/23
【中美角力】美通過涉疆強迫勞動法案　外交部促美停止炒作
澳洲研究稱新疆有逾380個疑似拘留設施 仍在擴建 北京回應
2020/09/24
澳洲研究稱新疆有逾380個疑似拘留設施 仍在擴建 北京回應
美英德等39國關注新疆香港議題　華春瑩：近70國支持中國
2020/10/07
美英德等39國關注新疆香港議題　華春瑩：近70國支持中國
地緣政治 政治 移民 人權 外交 恐怖主義 經濟 蓬佩奧 中國外交部 中國公安部
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危
【美國大選】不想點剩下選票？特朗普若輸中美恐更危
【美國大選】特朗普自絕美國全球領袖地位 習不捨他下台？
【美國大選】特朗普自絕美國全球領袖地位 習不捨他下台？
【拜登親中？】拜登對中國態度 恐如中美關係插水
【拜登親中？】拜登對中國態度 恐如中美關係插水
【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能
【美國大選】拜登當選在望 中美關係7種新可能
海底撈告河底撈侵權敗訴後 申請「池底撈」「渠底撈」逾200商標
海底撈告河底撈侵權敗訴後 申請「池底撈」「渠底撈」逾200商標
【美國大選】特朗普倘選輸咩都做得出？中美陷最危兩月
【美國大選】特朗普倘選輸咩都做得出？中美陷最危兩月