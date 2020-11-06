▲ 【中美角力】蓬佩奧宣布撤東伊運定性 中方批洗白恐怖組織

中美人權角力陡然升級，美國國務卿蓬佩奧突發表聲明宣布，撤銷疆獨組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動（Eastern Turkistan Islamic Movement，ETIM，東伊運）」的恐怖組織定性。中國外交部周五回應時，批評美方此舉是「洗白」恐怖組織，反映美方在反恐問題上持「雙重」標準。

美方曾批評中國以反恐為由監控少數民族、違反人權，但中方一直否定這種說法。美方撤銷東伊運的恐佈組織定性，意味美方不會在國際反恐合作中，向中方提供與此組織相關的情報。

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中國外交部發言人汪文斌周五（6日）主持例行記者會時，有境外記者提問，美國國務院網站5日發布消息稱，美國務卿蓬佩奧宣布撤銷將「東伊運」定性爲恐怖組織的決定。中方對此有何回應？

汪文斌表示，中方對美方的有關決定表示強烈不滿和堅決反對。「東伊運」是聯合國安理會列明的恐怖組織，也是國際社會公認的恐怖組織，長期從事恐怖暴力活動，造成大量人員傷亡和財産損失，嚴重威脅中國和國際地區的安全穩定。打擊「東伊運」是國際社會的共識，也是國際反恐鬥爭的重要內容。

汪文斌：美方在反恐問題上「雙重標準」

美方作爲「東伊運」在聯合國安理會1267委員會列明的共提國，在「東伊運」恐怖主義定性問題上出爾反爾，再次暴露了華盛頓當權派在反恐問題上的「雙重標準」和對恐怖組織「合則用，不合則棄」的醜陋面目。

他強調，恐怖主義就是恐怖主義，美方應立即糾正錯誤，不要給恐怖組織「洗白」，不要爲國際反恐合作開倒車。

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美國國務院本月5日在聯邦公報（Federal Register）上發布的通知，蓬佩奧在通知中說，根據《移民和國籍法》(INA) 212(a)(B)(II)修訂條款的授權，撤銷東突厥斯坦伊斯蘭運動的「恐怖組織」的定列。

維基百科說，美國等國是在2001年9月11日恐怖攻擊發生之後將東突厥斯坦伊斯蘭運動列爲恐怖組織的。

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【知識庫：何謂東伊運】 東伊運全稱是「東突厥斯坦伊斯蘭運動（Eastern Turkistan Islamic Movement，ETIM，東伊運）」，是1993年由新疆維吾爾人在巴基斯坦北瓦濟里斯坦發起成立的武裝組織，宣稱其宗旨是在新疆建立一個政教合一的「東突厥斯坦伊斯蘭國」。 東伊運聲稱對2008年北京奧運期間，在新疆喀什對邊防警察發起的攻擊負責。該組織也聲稱對2011年在新疆發生的一系列攻擊事件負責。他們還說策劃發動了2008年5月在雲南、上海和溫州的幾宗公交車爆炸事件。 美國在2002年將「東突厥斯坦伊斯蘭黨」列為恐怖組織，聯合國也作出同一定性。2009年美國財政部把「東突厥斯坦伊斯蘭運動」領導人列入經濟制裁名單。 2012年4月中國公安部發佈一份「東突厥斯坦伊斯蘭運動」高級成員的名單：包括努爾麥麥提·麥麥提敏、阿布都克尤木·庫爾班、帕如哈·吐爾遜、吐送江·艾比布拉、努爾麥麥提·熱西提，和麥麥提依明·努爾麥麥提。

責任編輯：鄧國強

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