中國10月出口年增11.4%創逾1年半新高 進口增4.7%遠遜預期

據中國海關總署周六（7日）公布，以美元計價，10月出口超預期按年增長11.4%，創去年3月以來最高增速；進口增長則回落至4.7%，遠差過市場預期的增長9.5%。當月貿易順差584.4億美元，增加38.1%。

商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，中國新冠肺炎疫情防控得利，而歐美地區疫情反彈，故中國出口增長較快，但其他國家供應能力受疫情拖累，部分影響到中國進口。

分析認為， 10月海外各國疫情仍較為嚴重，對中國醫療物資需求增加，加上 臨近聖誕、年末購物旺季，外需強勁。惟此前預計，國內需求相對平穩，進口難以維持9月的雙位數增長。中國9月出口按年增長9.9%，進口增長11.6%。

另外，海關總署公布，按美元計價，今年前10月，中國出口年增0.5%，進口年減2.3%；貿易順差3845億美元，增加14.2%。

今年前10月，中國對美國出口2.48萬億元人民幣，增長3.6%；自美國進口7256.5億元，增長5.2%；對美貿易順差1.75萬億元，增加3%。

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責任編輯：林佩怡

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