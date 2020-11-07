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【新冠疫苗】內地5.6萬人接種新冠疫苗後離境 據稱無一感染

國情動向 13:13 2020/11/07

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中國推進新冠疫苗緊急使用，國藥集團董事長劉敬楨昨稱，已有數十萬人緊急接種旗下兩款新冠滅活疫苗，沒有一宗嚴重不良反應，而接種後離境人數達5.6萬人，目前無一感染。

不過，外界仍在觀察疫苗效力及潛在安全問題，質疑緊急接種未完成三期臨牀試驗疫苗有風險。

澎湃新聞報道，劉敬楨表示，今年6月開始，國藥集團旗下新冠疫苗先後在阿聯酋、巴林、埃及等10多個國家和地區展開國際臨床三期試驗，接種人數超過5萬人。

他稱效果非常理想，帶動阿聯酋、巴林等國家宣布對國藥兩款疫苗緊急使用。他自己今年3月也注射了新冠疫苗，「到現在仍然活蹦亂跳，沒有任何副反應」。

中國今年7月也啟動對新冠疫苗的緊急使用。劉敬楨透露，至今數十萬人緊急接種國藥集團旗下的新冠疫苗，沒有一宗嚴重不良反應，其中5.6萬人注射疫苗後的離境人員，目前無一例染。

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據了解，上述離京人員涉及中國石油、石化、電子科技、國際集團等單位。而華為在墨西哥辦事處共有99個人，其中81個人打了新冠疫苗，18個未打，辦公室爆發疫情後，有10個人感染，均是來自18個未接種疫苗的人員。

劉敬楨稱，無論是從科研的試驗數據，還是世界各地的使用，都證明新冠疫苗的有效性。他指出，國藥集團新冠疫苗產能大概能達到1億劑左右，按照國家要求，明年產能要超10億劑，「能保證尤其是中國人民使用」。

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責任編輯：林佩怡

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