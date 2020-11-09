  • 23°C
香港時間 : 20201109日 (一) 21:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】輝瑞疫苗研發傳有突破 中國國藥亦取得了這成果

國情動向 20:44 2020/11/09

分享：

美國輝瑞藥廠的新冠肺炎疫苗研製傳有新進展。而中國的疫苗研發則一直在推進中，並啟動了緊急使用，國藥集團董事長劉敬楨日前稱，已有數十萬人緊急接種旗下兩款新冠滅活疫苗，沒有一宗嚴重不良反應，而接種後離境人數達5.6萬人，目前無一感染。

不過，外界仍在觀察疫苗效力及潛在安全問題，質疑緊急接種未完成三期臨牀試驗疫苗有風險。

澎湃新聞報道，劉敬楨表示，今年6月開始，國藥集團旗下新冠疫苗先後在阿聯酋、巴林、埃及等10多個國家和地區展開國際臨床三期試驗，接種人數超過5萬人。

他稱效果非常理想，帶動阿聯酋、巴林等國家宣布對國藥兩款疫苗緊急使用。他自己今年3月也注射了新冠疫苗，「到現在仍然活蹦亂跳，沒有任何副反應」。

中國今年7月也啟動對新冠疫苗的緊急使用。劉敬楨透露，至今數十萬人緊急接種國藥集團旗下的新冠疫苗，沒有一宗嚴重不良反應，其中5.6萬人注射疫苗後的離境人員，目前無一例染。

【新冠疫苗】巴西總統改口稱不買中國疫苗 理由是這樣

【新冠疫苗】中國推進緊急接種 浙江嘉興打兩針共400元

據了解，上述離京人員涉及中國石油、石化、電子科技、國際集團等單位。而華為在墨西哥辦事處共有99個人，其中81個人打了新冠疫苗，18個未打，辦公室爆發疫情後，有10個人感染，均是來自18個未接種疫苗的人員。

劉敬楨稱，無論是從科研的試驗數據，還是世界各地的使用，都證明新冠疫苗的有效性。他指出，國藥集團新冠疫苗產能大概能達到1億劑左右，按照國家要求，明年產能要超10億劑，「能保證尤其是中國人民使用」。

中國新冠肺炎疫苗人體試驗 巴西35%受試者有輕微副作用

【新冠肺炎疫苗】特朗普將這個全球領導席位  拱手讓中國

【新冠肺炎】中企員工接種試驗疫苗 巴布亞新幾內亞禁中國員工入境 要求北京解釋

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【新冠疫苗】巴西總統改口稱不買中國疫苗 理由是這樣
2020/10/23
【新冠疫苗】巴西總統改口稱不買中國疫苗 理由是這樣
【新冠疫苗】中國新冠肺炎疫苗人體試驗 巴西35%受試者有輕微副作用
2020/10/20
【新冠疫苗】中國新冠肺炎疫苗人體試驗 巴西35%受試者有輕微副作用
【新冠疫苗】輝瑞傳有突破之際　浙江嘉興亦啟動中國疫苗緊急接種 打兩針400元
今日
【新冠疫苗】輝瑞傳有突破之際　浙江嘉興亦啟動中國疫苗緊急接種 打兩針400元
【新冠疫苗】內媒稱國藥新冠疫苗 北京武漢開放預約接種
2020/10/13
【新冠疫苗】內媒稱國藥新冠疫苗 北京武漢開放預約接種
【新冠肺炎疫苗】特朗普將這個全球領導席位 拱手讓中國
2020/10/11
【新冠肺炎疫苗】特朗普將這個全球領導席位 拱手讓中國
疫情 中國 疫苗

上一篇文章

【新冠疫苗】輝瑞傳有突破之際　浙江嘉興亦啟動中國疫苗緊急接種 打兩針400元

下一篇文章

列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【拜登當選】拜登入主白宮 中美關係7種新可能
【拜登當選】拜登入主白宮 中美關係7種新可能
【拜登當選】特朗普敗選會向中國洩憤？不止一人提警告
【拜登當選】特朗普敗選會向中國洩憤？不止一人提警告
【拜登當選】拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係
【拜登當選】拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係
【拜登當選】曾與習年半內飯聚25小時　拜登是親中定知華？
【拜登當選】曾與習年半內飯聚25小時　拜登是親中定知華？
拜登防長熱門：美國應求72小時擊沉整支中國海軍能力
拜登防長熱門：美國應求72小時擊沉整支中國海軍能力
【拜登當選】胡錫進叫中國人勿再踩特朗普 皆因一理由
【拜登當選】胡錫進叫中國人勿再踩特朗普 皆因一理由