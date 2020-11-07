中國10月出口提速進口有望改善 料拉動第四季經濟增長加速

中國10月出口錄得按年雙位數高增長，創逾1年半新高；盡管進口增長遠遠差過預期，但仍連續第二個月正增長。

分析認為，相對海外新冠肺炎疫情嚴峻，中國生產恢復搶佔市場，預計第四季出口有望維持強勁增長，而隨著需求改善及政策鼓勵，進口也有望逐漸改善，第四季外貿對經濟拉動料更明顯，經濟增速有望進一步回升。

要注意的是，當海外疫情緩和，中國出口份額將趨於常態化，屆時增速可能逐步回落。而因高基數效應，明年出口或難維持高增長。

中國海關總署周六（7日）公布，以美元計價，10月出口按年增長11.4%，高過市場預期的9.3%，並創下2019年3月以來新高。10月進口增長4.7%，遠遜於預期的9.5%，亦遠低於上月增幅13.2%，但仍是連續第二個月正增長。10月貿易順差為584.4億美元，按年增38.1%。

中國10月出口年增11.4%創逾1年半新高 進口增4.7%遠遜預期

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明年出口增速或回落

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智認為，10月出口增長加快，明顯過預期，表明出口動能較強，中國率先復工復產優勢、抗疫物資出口拉動等，預計年內出口都能保持快速增長。

海通證券研報也稱，海外主要國家預計陸續進入補庫階段，有望成為支撐中國出口下一個增長點。另有分析指出，隨著聖誕季臨近、年末購物旺季的到來，令中國出口保持強勁。

進口方面，受大宗商品價格下行，以及假期因素當月工作日減少等影響，10月進口增幅低過預期。政策鼓勵進口，第三屆進博會仍在進行，料未來進口持續增長。

劉學智預計，第四季外貿對中國經濟拉動比較明顯，意味第四季經濟增速或比第三季快。中國第三季GDP按年增長4.9%，路透上月的調查預計，第四季經濟增速為5.8%，全年增速2.1%。

德商銀行亞洲高級經濟學家周浩認為，中國出口恢復比好，主要是很多國家還在疫情防控之中，中國疫情恢復較好具有相對優勢，得到更大的市場，但認為這種優勢是暫時，或能維持到年底。海通證券研報指出，將中國對美國和歐盟27國的替代效應，6月以來相相對減弱。

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責任編輯：林佩怡

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