【中美角力】中紀委斥美國淪腐敗分子避風港 20紅通人員匿美

中美角力持續升級，中紀委周六（7日）發文，批評美國污衊抹黑中國反腐，妄稱「獵狐行動」非法，並稱「百名紅通人員」中，仍有20人藏匿在美國，斥美國淪為腐敗分子避風港，貪圖利益，背後政治目昭然若揭。

美高調起訴中國「獵狐」人員

美國早前高調起訴8名參與中國「獵狐行動」人員，逮捕其中5人。中國外交部曾回應稱，中國執法機關嚴格根據國際法，開展對外執法合作，有關行動無可非議，之後隔日表示美方最近逮捕的相關人員不是中方執法人員，其相關指控純屬造謠污衊。

中紀委周六發表的文章指出，美國是中國外逃腐敗和經濟犯罪嫌疑人最集中的國家。2015年4月，中國公布「百名紅通人員」名單中，100人中有40人外逃至美國，至今「百名紅通人員」有40名尚未歸案，徐進、劉芳、劉昌明、石陽等20人藏匿在美國。

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文章並稱，美國是其他發展中國家腐敗分子潛逃和藏匿財富的天堂。非洲聯盟數據顯示，非洲近年來每年因非法金融流動而損失500多億美元，過去50年因貪腐問題共損失1萬億美元，許多贓款最終都流向美國。

中紀委的文章批評，美國不僅不積極打擊腐敗犯罪，反而為外逃腐敗分子提供避風港，無視2000年簽署的中美刑事司法協助協定，破壞合作關係，從中作梗，消極對待中方提出追逃等要求，個別執法部門甚至為外逃嫌犯提供庇護，並阻撓外逃人員自願回國投案。

文章質疑，腐敗分子外逃時往往攜帶大量贓款，對美方而言則是一塊「肥肉」。一些腐敗分子到了美國，利用贓款大肆購買豪宅、豪車、高檔商品，但他們不僅沒有受到打擊，反而受到美方庇護。又批評，美國一邊常拿其他國家的腐敗行為說事，一邊又大肆收留外逃來的腐敗分子，雙重標準一目了然，背後的政治目的昭然若揭。

中國全面啟動追逃追贓以來，截至今年6月，共從120多個國家和地區追回外逃人員7831人，追回贓款196.54億元，文章指出，這印證中國反腐敗國際追逃追贓，獲得國際社會認可和支持。如果美國繼續執迷不悟，必將遭到各國的共同抵制和強烈反對。

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責任編輯：林佩怡

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