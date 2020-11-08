【拜登當選】京智囊眼中拜登：不狂野 但會建全球反華戰綫

民主黨拜登（Joe Biden）當選美國總統，兩個多月後入主白宮。中國國務院參事、人民大學國際關係學院教授時殷弘認為，作為相對溫和的拜登當選總統後，其作風遠不會如特朗普般狂野和多變，中美關係將因此有局部緩解，但程度相當有限。同時，預計他將在全球主導或促成一個較全面的「反華統一戰線」，這讓中國面臨新挑戰。

時殷弘接受中央社訪問時分析，與現任總統特朗普（Donald Trump）相較，拜登（Joe Biden）「遠不那麼狂野、粗俗和善變」，他的中國政策將有較多的可預料性及穩定性；他亦不像特朗普般意圖「顛覆和取消」中共的執政地位，而只是想要中國「退回到較寬鬆的中央集權體制」。

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他認為，拜登擔憂與中國發生規模大軍事衝突，且更注意中美較高層的外交溝通和對話，以防止兩國外交脫鉤。因此，在拜登執政下，美國遲早會與中國有局部性的高層溝通和協議，且兩國軍事衝突的可能性將大為降低，對緩解中美關係有利。

台海、南海及新疆等問題 拜登與特朗普無分別

但時殷弘指出，在台灣、香港、南海、新疆、西藏及中國宗教、人權等重大問題上，拜登與特朗普不會有重大區別；而因此衍生的種種制裁中國法案，拜登政府基於法律責任會繼續貫徹下去。此外，與中國科技脫鉤，以及對中國被指為「情報、滲透、 顛覆」的執法行動，也將以相同的強度持續。

至於美國的「圍堵中國」政策，時殷弘認為，拜登政府將在相當大的程度上，修補美國與歐洲及亞太國家的同盟關係，進而主導或促成一個較全面的「反華統一戰線」。

時殷弘指出，拜登傾向反對中美貿易戰，上任後遲早會就中美貿易第一階段協議重新談判，以減少施加於中國的過大壓力。然而，拜登卻很可能發動旨在結構性變更中國經濟、潛在壓力更大的第二階段談判，那反而是特朗普政府所放棄的。

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在台灣議題上，時殷弘認為，拜登政府對台灣的軍事和外交的立場，基本方向及具體內容不會改變，仍會向台灣出售用以抵禦大陸武力的武器裝備，且持續協助台灣爭取國際空間。畢竟，美國國內主流勢力、特別是兩黨國會議員，對台灣的立場已有相當共識。

台灣與南海議題 已被美視「緊要戰略利益」

他又指，事實上，台灣與南海議題已被美國視為「緊要的戰略利益」，在這議題上，拜登執政的美國政府仍不會客氣；如果大陸大規模武力攻台，美國仍有很大的可能性會發動大規模武裝干涉。但若只是像軍機飛越海峽中線或局部衝突的程度，美國是不會為此介入的。

時殷弘認為，儘管大陸軍機頻頻飛入台灣防空識別區，但兩岸都展現了高度的克制，軍事緊張衝突的可能性其實已經悄悄地降低。然而，由於蔡英文當局仍不接受「九二共識」，不管美國誰執政，大陸仍不會與台灣有任何官方接觸，且將持續減少台灣的國際空間。

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責任編輯：鄧國強

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