【拜登當選】兩場中美「戰爭」  一場趨緩一場升級

拜登贏得美國總統大選，中國學者分析指出，中方對中美貿易戰的變化樂觀，但是美國的科技圍堵有可能趨於激烈，因為兩國中長期競爭的關鍵就在於科技業發展。

拜登（Joe Biden）競選時曾批評中美貿易戰並沒有為美國帶來預期的勝利。華中科技大學經濟學院國際經濟與貿易系教授陳波接受中央社訪問時表示，接下來可能的發展是，中國會繼續遵守中美第一階段貿易協議，畢竟這些對美方有利，美國沒有必要放棄，但過去兩年內施加的懲罰性關稅則可能回復到正常水準。

但他表示，中美之間的競爭、甚至對抗已經是美國兩黨的共識，而決定兩國競爭主要態勢的就是科技，因此美方制裁中企的「科技戰」不會偃旗息鼓，還可能趨於激烈。只是拜登政府的手段可能不同，會更加注重證據的收集。

拜登打科技戰 會更著重證據

陳波說，類似通訊軟件微信和影音平台Tiktok，在「危害國家安全」的證據上較薄弱，可能會被「放過」；但是對於5G方面領先的通訊巨擘華為科技，因為有潛在的國安威脅，按照美國法令仍可實施制裁。

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至於在美國前總統奧巴馬任內推動、現任總統特朗普2017年上台之初就宣布退出的跨太平洋夥伴協定（TPP），新當選的拜登是否還會重新推動美國加入？

陳波認為，現在的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）內涵和當年的TPP不同，如今美國加入可能會讓其製造業流失更嚴重，也要冒著遭現在支持者反對的風險，拜登必須評估「美國是否還要推動一個已經不屬於美國的TPP」，即使是「修訂版TPP」加入也需要時間再談判，非短期可見。

他表示，這和美國重返巴黎氣候協定和伊朗的核子協議不同，這兩項拜登在競選期間都承諾，當選後美國會重新加入。

不贊成脫鉤 貿易戰或緩和

相較於4年前特朗普當選時，中國輿情都認為特朗普本質是商人，「重利好擺平」，如今中國媒體和學者、智庫，對美國新總統上台所帶來中美經貿關係上可能的變化，看法都趨於保守。

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蘇寧金融研究院高級研究員陶金、顧慧君日前發文也指出，拜登可能會在經貿和政治領域對中國採取比特朗普更加溫和的態度，但遏制中國發展關係到美國的核心利益，與美國民主黨加強美國全球領導地位的戰略一致，中美之間在貿易領域的格局仍然是競爭大於合作。

文章說，美國不會放鬆對中國科技企業的限制，中國已經提出的未來5年規劃和2035年遠景目標建議，也提出發展關鍵技術的決心，不會因為美國總統換屆而有所改變。

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責任編輯：鄧國強