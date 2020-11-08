【拜登當選】曾與習年半內飯聚25小時　拜登是親中定知華？

曾在美國奧巴馬政府任副總統的拜登，曾因與國家主席習近平建立了私人關係為人稱道。但時過境遷，他與習的關係一度成為拜登問鼎大位的利空因素。拜登當選後，對中政策將繼續成為美政壇熱點。

前美國總統奧巴馬（Barack Obama）執政時，曾相當仰賴拜登（Joe Biden）的外交手段，紐約時報報道曾引述前美國官員表示，自2011年年初開始的18個月裡，拜登與時任中國國家副主席、現任中國國家主席的習近平於美國、中國，至少見了8次面。

他們舉行正式會晤、一起散步、在一家中國鄉村學校投籃，私下共同進餐的時間超過了25個小時，僅有翻譯陪同。曾多次出席雙方會談的顧問羅素（Daniel Russel）說，拜登與這位中國領導人迅速建立起了「私人關係」。而這也為奧巴馬的政策規劃提供不少參考。

兩人任國家元首的副手時 18個月內見面8次

過去，拜登不諱言與習近平的交情，也頗自豪。他2013年在美國華盛頓舉行的「美中戰略經濟對話」會議開幕式上就表示，當習近平還是中國國家副主席時，自己很榮幸、也很高興與習有不少時間相處，並得到當時兩國領導人奧巴馬與胡錦濤的支持。

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他還說，自己曾與習近平一連10天待在一起，各花5天在美國和中國四處遊覽，對彼此累積了更深的認識。

但這也是雙面刃，了解中國領導人曾是拜登的加分項，卻在不同情境下成為問鼎大位的阻礙。美國總統競選期間，正值美國與中國關係低迷，對手特朗普（Donald Trump）陣營持續攻擊拜登親中國，並抨擊民主黨執政時沒有遏制中國崛起，稱當時擔任副總統的拜登也「難辭其咎」。

投票前夕，又有媒體爆出拜登次子亨特「電郵門」，雖經調查皆無佐證，但也顯示拜登與中國的關係已被敵手視為其軟肋，希望藉此操縱「反中」與「親中」之爭。

拜登的「知中」 或用於遏制中國發展

但無論拜登或川普當選，美國政壇皆有對中國必須強硬的共識。拜登競選時被攻擊的「親中」劣勢，當選後可能又搖身一變，成為「知中」優勢－－對中國認知，更能有效針對中國。

相較特朗普的明快，拜登將以更柔和迂迴的方式處理美中關係，對講究「交情」的中國，拜登與習近平的私人交往關係，屆時可能發揮相當的作用。

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責任編輯：鄧國強

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