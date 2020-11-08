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【拜登當選】拜登是否「拜振華」？環球時報這樣評他當選

國情動向 17:10 2020/11/08

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美國大選結果明朗化，民主黨拜登（Joe Biden）已取得足夠選舉人票入主白宮，外界聚焦他未來4年的對中國政策。中國輿論場上有人認為，拜登較溫和，相信中美低迷的關係或有轉機、中國發展面臨的阻力或放緩，因此稱拜登為「拜振華」。但環球時報引專家指，中美關係縱有喘息期，也難以回到過去穩定的狀態。

中國民間過去曾謔稱現任總統特朗普（Donald Trump）是「川建國（特朗普又譯川普）」，原因是他的「美國優先」戰略自絕美國全球領袖地位，反給中國擴大全球影力的空間，讓中國進一步崛起，

而特朗普上任後開打的中美貿易戰、科技戰，在香港問題上又展現強硬姿態，這觸發中國國內的愛國情懷高漲，愛國者認為特朗普的一系列做法只會讓中國更團結，更好建設中國。

中國民間希望拜登上台　中國發展回正軌

而如今拜登擊敗特朗普，將入主白宮，中國民間稱他是「拜振華」。分析人士認為，拜登是可以通過溝通解決問題的人。中國民眾認為拜登相對比較溫和，對華立場沒有特朗普強硬，言辭也沒有特朗普激烈，因此以「拜振華」喻意拜登勝選後、可以改善中美關係，消除中國發展的障礙。

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不過，人民日報社旗下環球時報，卻沒有如此樂觀。該報引述上海復旦大學美國研究中心副主任信強表示，拜登上台可能會爲中美關係帶來一個「喘息期」，但如要重建戰略互信，卻並非一朝一夕之功。

中國國際關係學院校長助理、國際政治系主任達巍則說，美國總統的更換或許不會改變華盛頓對中國政策的總體方向，拜登對中國政策的調整，勢必以特朗普的政策為基礎；因為近4年間，中美關係和世界都已發生巨大改變，兩國精英和民眾對對方的看法也幾乎徹底重塑。

惟中美關係或只有喘息空間　不會實質改變

達巍表示，拜登上台後，美國在關鍵核心科技領域對中國的打壓不會放鬆，但「脫鉤」的範圍有望縮小，如對TikTok和Wechat這種企業，禁令有可能取消，但如華為這類企業，牽涉到中美核心競爭，情況就要更複雜。

達巍說，預計美國在對華為的芯片出售上會有一定鬆動，但在5G建設領域的政策，恐怕很難有所改變。

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責任編輯：鄧國強

地緣政治 選舉 政治 貿易戰 科技戰 大學 5G 特朗普 拜登 中美關係

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