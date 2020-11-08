▲ 【拜登當選】胡錫進叫中國人勿再踩特朗普 皆因一理由

美國大選結果似已塵埃落定，民主黨拜登已取得入主白宮所需的選舉人票。內地《環球時報》總編輯胡錫進昨晚起在微博連環發文，評論美國大選最新狀況，但指中國人不應挖苦、乃至去踩敗選的特朗普，原因是仍有可能是「最有影響力」的卸任美國總統，呼籲大家一笑泯恩仇吧。

胡錫進在其中一個微博帖子說，「特朗普輸局已定，咱們中國人沒必要踩他、挖苦他了，一笑泯恩仇吧」。他解釋：

美國建制派會對特朗普主義「宜將剩勇追窮寇（出自毛澤東詩作，徹底清算之意）」的，而特朗普也可能成爲最有影響力、也最有能力攪局的卸任總統。

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他又指，「更何況，他（特朗普）的任期還有兩個半月呢。讓美國人彼此去清算吧，如果他們意猶未盡願意那樣幹的話。咱們中國人只需『尊重美國人民的選擇』」。

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胡錫進隨後又發帖指，美國已進入「極不尋常的過渡期」，因此建議中國需做好幾件事。

第一，與拜登團隊開展聯繫，探尋中美關係擺脫極端動盪的可能性。特朗普政府執政後期對中國的一些嚴重激進政策，顯然有一部分是針對選舉的刻意所爲。分析人士雖普遍不看好拜登對中國政策會有大的緩和調整，但至少可去除為選舉表演的部分。

第二，不要刺激特朗普，他不接受選舉結果，憋了一肚子氣。他將這一切朝美國之外發泄比對內發泄更加容易。中方應有避免把特朗普的敗選怨氣，朝中美關係方向引的意識。尤其是對他本人保持必要的尊重。

第三，無論如何這將是美國最爲動盪、不確定因素最多的一個過渡期。中國一定要有底線思維，做好各種應變准備。如果這期間遭到嚴重挑釁。他強調：

我們決不能含糊，必須予以迎頭痛擊。總體看這段時間不是美國特別意志強大、而是它相對糾結、脆弱的時候。我們不惹它，但決用不著怕它。

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另一方面，環球時報引述上海復旦大學美國研究中心副主任信強表示，拜登上台可能會爲中美關係帶來一個「喘息期」，但如要重建戰略互信，卻並非一朝一夕之功。

中國國際關係學院校長助理、國際政治系主任達巍則說，美國總統的更換或許不會改變華盛頓對中國政策的總體方向，拜登對中國政策的調整，勢必以特朗普的政策為基礎；因為近4年間，中美關係和世界都已發生巨大改變，兩國精英和民眾對對方的看法也幾乎徹底重塑。

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責任編輯：鄧國強

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