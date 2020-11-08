▲ 【拜登當選】特朗普堅稱自己贏 人民日報推特曾留言HaHa

美國總統大選在民主黨參選人拜登（Joe Biden）宣布勝選後，看似大勢底定，許多國家陸續向拜登發出賀電。但中國官媒相對克制謹慎，官方迄今未對拜登勝選一事表態。

現任總統特朗普（Donald Trump）今天凌晨在賓夕法尼亞州結果出爐前，透過推特（Twitter）發文表示，自己在這場選戰中「大勝」。中國官方媒體人民日報官方推特隨後轉發特朗普推文，還寫上附上笑臉圖案的「HaHa」（哈哈）。不過，在引起關注後，這則推文已被撤下。

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特朗普任內的中美關係緊張，新冠肺炎疫情出現後更快速惡化，雙方在經貿、政治、國安、人權等議題多次交手，美國對中國發起貿易戰、科技圍堵，並宣稱中國要對疫情負責。

但面對美國總統選舉開票，雙方陣營拉鋸，中國對此顯得克制謹慎。拜登香港時間周日凌晨宣布勝選後，包括英國、德國、歐盟、日本等多國都向拜登發出賀電，等同承認拜登當選美國總統，但中國官媒新華社僅在清晨發出快訊報道，「據美國媒體7日測算，民主黨總統候選人拜登已獲得超過270張選舉人票。」

截至香港時間周日晚8時，中國官方與官媒仍未對拜登宣布勝選表態。

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責任編輯：鄧國強

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