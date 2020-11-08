【科技戰】內地區域經濟齊發展高科技 粵港澳大灣區大戰長三角

內地區域經濟着力發展高科技，形成新競爭。銀保監會稱，將引導金融機構加大金融支持粵港澳大灣區內，包括新型顯示、新一代通信技術、5G和移動互聯網、生物醫藥等先進製造業和戰略性新興產業。「長三角G60科創走廊以一體化高質量發展促進國內國際雙循環政策」發布會，則在進博會上舉行，其中騰訊、恆大新能源汽車、中國商飛等國内領先科企，與長三角9個城市簽訂合作協議。

民主黨拜登（Joe Biden）當選美國總統，外界預期美國在關鍵核心科技領域上，不會放鬆對中國的打壓，加上五中全會強調要把科技自立自強作為戰略支，內地區域經濟均着力發展高科技，形成新競爭。

銀保監會副主席黃洪在第三屆粵港澳大灣區金融發展論壇上表示，為鞏固和提升大灣區創新領先優勢，銀保監會將引導金融機構加大對大灣區內包括新型顯示、新一代通信技術、5G和移動互聯網、生物醫藥等先進製造業和戰略性新興產業的金融支持。

▲ 內地區域經濟齊發展高科技 大灣區長三角相互競爭

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此外，銀保監會會在大灣區內支持銀行開展知識產權質押融資，鼓勵保險機構創新發展科技保險，支持保險資金投資面向科技企業的創業投資基金，不斷拓寬戰略性新興產業的融資渠道。

不過，黃洪也表明，大灣區要處理好金融發展與金融安全的關係，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。銀保監會將加強與港澳金融監管部門交流，探索建立與大灣區建設發展相適應的跨境風險監管模式，研究建立跨境金融創新的監管「沙盒」，搭建智慧監管平台。

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而「長三角G60科創走廊以一體化高質量發展促進國內國際雙循環政策」發布會，就在上海進博會中舉行。長三角G60科創走廊内的9個城市，在會上簽署了跨區域產業鏈合作項目，而騰訊、恆大新能源汽車、中國商飛等國内領先科企，也分別與上述城市簽訂合作協議。

此外，會上也發佈了一系列政策扶持長三角科技發展，以鼓勵上述9個城市內的創新聯合體發揮帶動作用，最大化轉移轉化科技創新成果，並通過產業鏈整合、建立聯盟、關鍵技術掌控、股權併購等，強化區内頭部企業的引領作用。

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責任編輯：游昊雲

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