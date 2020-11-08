▲ 【拜登當選】特朗普敗選會向中國洩憤？不止一人提警告

美國大選結果已塵埃落定，多國首長祝賀民主黨拜登（Joe Biden）當選。但有論者卻提出，要警惕現任總統特朗普在餘下兩個月任期內，在外交上作出激烈舉動。內地《環球時報》總編輯胡錫進更稱，當心特朗普把敗選怨氣發泄在中國身上，但他相信中國已做好準備。

胡錫進在官方微博發帖，指美國已進入「極不尋常的過渡期」，因此建議中國需做好幾件事。

【拜登當選】胡錫進叫中國人勿再踩特朗普 皆因一理由

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第一，與拜登團隊開展聯繫，探尋中美關係擺脫極端動盪的可能性。特朗普政府執政後期對中國的一些嚴重激進政策，顯然有一部分是針對選舉的刻意所爲。分析人士雖普遍不看好拜登對中國政策會有大的緩和調整，但至少可去除為選舉表演的部分。

第二，不要刺激特朗普，他不接受選舉結果，憋了一肚子氣。他將這一切朝美國之外發泄比對內發泄更加容易。中方應有避免把特朗普的敗選怨氣，朝中美關係方向引的意識。尤其是對他本人保持必要的尊重。

第三，無論如何這將是美國最爲動盪、不確定因素最多的一個過渡期。中國一定要有底線思維，做好各種應變準備。如果這期間遭到嚴重挑釁，他強調：

我們決不能含糊，必須予以迎頭痛擊。總體看這段時間不是美國特別意志強大、而是它相對糾結、脆弱的時候。我們不惹它，但決用不著怕它。

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傅高義暗示：特朗普敗選恐「咩都做得出」

值得注意是，中美關係研究權威、現年90歲的傅高義（Ezra F. Vogel）早前接受台灣媒體《遠見雜誌》視訊專訪時也指出，特朗普一旦敗選，不知道會做出甚麼樣的舉動。換句話說，明年1月20日新一屆總統就任前，是中美關係高危機。

傅高義直言，特朗普之前的紀錄太差，「全球要慎防11月3日到明年1月20日，美國總統交接的權力空窗期，這將是一段非常危險的時刻」。

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責任編輯：鄧國強

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