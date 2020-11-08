【拜登當選】特朗普敗選會向中國洩憤？不止一人提警告

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【拜登當選】特朗普堅稱自己贏 人民日報推特曾留言HaHa
美國大選結果已塵埃落定，多國首長祝賀民主黨拜登（Joe Biden）當選。但有論者卻提出，要警惕現任總統特朗普在餘下兩個月任期內，在外交上作出激烈舉動。內地《環球時報》總編輯胡錫進更稱，當心特朗普把敗選怨氣發泄在中國身上，但他相信中國已做好準備。
胡錫進在官方微博發帖，指美國已進入「極不尋常的過渡期」，因此建議中國需做好幾件事。
我們決不能含糊，必須予以迎頭痛擊。總體看這段時間不是美國特別意志強大、而是它相對糾結、脆弱的時候。我們不惹它，但決用不著怕它。
傅高義暗示：特朗普敗選恐「咩都做得出」
值得注意是，中美關係研究權威、現年90歲的傅高義（Ezra F. Vogel）早前接受台灣媒體《遠見雜誌》視訊專訪時也指出，特朗普一旦敗選，不知道會做出甚麼樣的舉動。換句話說，明年1月20日新一屆總統就任前，是中美關係高危機。
傅高義直言，特朗普之前的紀錄太差，「全球要慎防11月3日到明年1月20日，美國總統交接的權力空窗期，這將是一段非常危險的時刻」。
責任編輯：鄧國強
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