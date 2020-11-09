▲ 【拜登當選】美國對中國收網恐更易 北京怎拆招

拜登宣佈贏得美國大選，當選美國第46任總統。拜登踢走特朗普入主白宮，美國政治有望會添回一份常性，只是美國對中國的圍堵網，說不定會因為拜登勝出美國大選而收得更緊。但中國亦已謀定應對戰略：高水平開放推動國內國際雙循環。這不單是辦好自己的事，更志在主動爭取國際環境改善，令「新冷戰」格局難以形成，令美國圍堵中國圍不起來。

拜登當選前，特朗普政府已在加緊推行印太戰略，國務卿蓬佩奧10月兩次到訪亞洲，拉攏各國圍堵中國。拜登上任後，這張網恐怕要在中國身上收得更緊。

有別於特朗普政府在盟友間以至國際上不得人心，拜登外交手腕要圓滑得多，美國團結盟友的能力料會明顯增強，圍堵中國戰略實現機會亦隨之上升。

讓中國更加不得不防的是，拜登當年擔任副總統期間，美國就成功聯合亞太11國打造《跨太平洋夥伴協定》（TPP），原要成為全球最大自由貿易區，在亞太成立一個排除中國的經濟俱樂部，只是遭到仇視多邊主義的特朗普上任即棄。

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美國加強圍堵中國，其實幾無懸念。畢竟不論美國大選結果如何，中美之間結構矛盾都不會因此而改變。中國能做的，就是繼續提升自身實力，並爭取為中美關係設定底線，設法降低美國徹底翻臉，以及驅使其他國家與中國徹底翻臉的機會，以免和平崛起進程遭到中斷。

這種對策思路已能在10月底中共五中全會上看出端倪。五中全會提出，十四五規劃期間，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，並要基本形成「更高水平開放型經濟新體制」。全會同時提出，要在2035年形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強，作為2035年遠景目標的一大目標。

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中央近期強調經濟國內大循環，引起外界聯想「閉關鎖國」、與西方「脫鉤」，但這其實只是以底線思維做最壞準備，戰略意圖可謂完全相反。

中央提出國內大循環，就是期望能夠振興近年受到壓力的國際大循環，在後疫情時代加強中國與世界經濟的連繫，瓦解美國驅動各國跟中國脫鉤、圍堵中國的意圖，同時亦使美國自身更難與中國脫鉤，以此設立中美關係底線，避免兩國之間發生意外，最終保證中國和平崛起、民族復興大戰略得以實現。

中國調整策略，構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環的新發展格局，存在外部、內部兩方面因素......

（節錄）

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