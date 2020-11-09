【拜登當選】拜登勝選中國不如想像中開心？ BBC：美難由盛轉衰

美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，英國廣播公司（BBC）分析認為，中國對拜登勝選的反應或沒想像中開心，反而是期待現任總統特朗普連任，讓美國內部分裂、外部孤立，由盛轉衰。

BBC分析指出，很多人以為北京會樂見特朗普下台，因為特朗普開啟對中國的貿易戰，又指責中國是新冠肺炎疫情爆發的禍首，但不少分析師指出，中國領導人或默默感到失望，因為特朗普若再執政4年，造成美國內部嚴重分裂、在國際社會飽受孤立，這種情況若持續，美國由盛轉衰正是北京長久以來的期盼。

分析估計，拜登願意在氣候變遷等重要議題上尋求與中國合作，或許能讓北京得到好處，但拜登同時也承諾努力與美國盟友修復關係，在遏止中國野心方面，拜登的做法或許比獨善其身的特朗普更加有效。

▲ 拜登勝選中國不如想像中開心？ BBC：美難由盛轉衰

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值得注意，拜登副手賀錦麗（Kamala Harris）的印度血統讓印度頗感驕儌，分析相信在美國遏制中國崛起的印太戰略以及打擊全球恐怖主義方面，印度會是關鍵夥伴，不過拜登對待印度總理莫迪（Narendra Modi）的態度可能不會有特朗普熱情。

早前國務院參事、人民大學國際關係學院教授時殷弘接受中央社訪問時分析，與特朗普相較，拜登「遠不那麼狂野、粗俗和善變」，他的中國政策將有較多的可預料性及穩定性。

不過，在台灣、香港、南海、新疆、西藏及中國宗教、人權等問題上，拜登與特朗普不會有重大區別；而因此衍生的種種制裁中國法案，拜登政府基於法律責任會繼續貫徹下去。此外，與中國科技脫鈎，以及對中國被指為「情報、滲透、 顛覆」的執法行動，也將以相同的強度持續。至於美國的「圍堵中國」政策，拜登將修補美國與歐洲及亞太國家的同盟關係，進而主導或促成一個較全面的「反華統一戰綫」。

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責任編輯：游昊雲

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