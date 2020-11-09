【拜登當選】拜登曾親語習近平  這樣提示中美關係

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【拜登當選】拜登訪華時「忙裡偷閒」吃炸醬麵 一餐飯僅79元（組圖）
美國大選結果或許塵埃落定，拜登已取得入主白宮所需的選舉人票。拜登曾是美國政界知華派代表，在奧巴馬政府任副總統時期，數度與習近平見面、被指是第一名與習近平深交的美國政治領袖。其中，拜登2015年會晤已成為中國元首的習近平時，這樣寄語兩國關係：未來50年歷史，很大程度上取決於美中兩國如何駕馭我們的關係。
2011年時任美國副總統的拜登（Joe Biden）訪華，由時任國家副主席習近平接待。根據報道，在拜登的5天訪華之旅中，與習近平一共交談了十多個小時。
在公開會晤中，拜登當年曾表示，「全球經濟穩定主要有賴於美中合作。這是全球經濟穩定的關鍵，對此，我充滿信心」。
拜登：全球經濟穩定有賴中美合作
習近平陪同拜登，一同參觀四川都江堰。拜登並在四川大學發表演說，他回憶他在中美建交之年，作為一名年輕的參議員首次訪華的經歷，還稱自己孫女正在學習中文，她非常喜愛中國。
至2012年2月，習近平以國家副主席身份訪問美國，當時他接掌中國最高權的呼聲已高，而拜登作為東道主接待他。
拜登翌年再回訪中國，此時，習近平已經執政。習在會見拜登時稱他是「我的老朋友」。
習近平2015年首度以國家主席、即中國元首的身份赴美國，展開國事訪問，並與總統奧巴馬會面，有報道指，拜登在一次接待活動中，曾對習再談及中美關係：
未來五十年的歷史，在很大程度上取決於美中兩國如何駕馭我們的關係。
2020年美國大選前 拜登對中國友好態度似有變
值得一提的是，2008年習近平曾致賀電給拜登，當時兩人都是國家領導人的副手－－習是國家副主席，拜登剛成為美國副總統。12年後，兩人已成為兩國的國家元首。
但在2020年美國大選進行前，拜登對中國的友好態度似乎有變，他不時以強硬措辭談論中國議題，甚至稱要「對中國強硬起來」，還將中國稱為「嚴峻的競爭者」。
拜登與習近平的私人交交能否實質緩和目前中美關係，外界有不同解讀，但總理認為不能過於樂觀。
責任編輯：鄧國強
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