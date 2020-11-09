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特朗普任期最後70天 他可製造甚麼「中國驚奇」

國情動向 11:18 2020/11/09

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【拜登當選】特朗普任期最後70天 他可製造甚麼「中國驚奇」

拜登當選美國總統，惟特朗普未有承認在美國大選中落敗，揚言要在法庭鬥到底。今屆美國大選過後的70多天權力過渡期，動盪程度也許為多年罕見，特朗普更難保不會向中國發起「最後一擊」，試圖為拜登任內的中美關係定調，以阻止拜登調查美國外交策略。學者認為，縱中美在特朗普任期最後兩個多月爆發軍事衝突機會很微，但中國亦應保持低調為上。

特朗普在美國大選後權力過渡期「興風作浪」早有先例。他4年前擊敗希拉莉，尚未入主白宮前，就已打破慣例，以候任美國總統身份指點江山，大幅削弱當時仍然在位的奧巴馬角色。特朗普當年在紐約特朗普大廈（Trump Tower）裏，會見日本首相安倍晉三；他更不顧中美外交禁忌，與台灣蔡英文通電，試探北京底線。

4年後，特朗普輸了美國新一屆大選而未肯認賬，他在任內最後70天會對中美關係再做些甚麼令人關注。

【拜登當選】美國對中國收網恐更易 北京怎拆招

特朗普「過度消費」對中國強硬 環時：拜登難更硬

姑勿論特朗普動機是為了保住權力、樹立政治遺產，還是簡單的宣洩憤怒，現時美國政府內的仇華派趁最後機會打擊中美關係，試圖製造永久傷害，以阻止拜登上任後調整美國政策，這傾向就可能與特朗普的個人政治需求一拍即合。

復旦大學國際政治學教授沉逸認為，特朗普政府未來兩個月對中國發起軍事挑釁的機會微乎其微。他稱特朗普政府現已進入「跛腳鴨時期」，而軍事行動需要復雜的機構和流程去執行，並可能有嚴重後果，華府需要考慮執行後的現實成本。特朗普成功炮製軍事危機的機會因此很小。

但這並不代表特朗普就無法在任期最後時刻製造「中國驚奇」。沉逸稱，孟晚舟年底究竟會在加拿大，還是被送往美國，抑或返回中國；特朗普還會不會做一些「路徑鎖定」，例如以行政命令方式，徹底強行禁止TikTok及WeChat等，這些都可作為衝量中美關係指標。

特朗普敗選會向中國洩憤？不止一人提警告

胡錫進叫中國人勿再踩特朗普  皆因一理由

分析普遍認為，中國在這段時間繼續保持低調方為上策。一來不去刺激特朗普，二來也不要高調接觸拜登，以免反而讓被特朗普陣營扣上「親華」帽子的拜登，上任後調整中美關係的空間反而減少。

沉逸亦表示，如果美國權力過渡期相對順利，未來拜登對華戰略的調整空間和自由度也會相對大，而反之則會面臨更大的不明朗。不過中國社會亦要放棄幻想，不要以為拜登上台後所有問題都會解決。

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責任編輯：連兆鋒

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