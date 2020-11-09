【拜登當選】拜登訪華時「忙裡偷閒」吃炸醬麵 一餐飯僅79元（組圖）

拜登在大選中勝出，內地民眾期待他上任後，中美關係能有改善。值得一提是，時任美國副總統的拜登，在9年前訪問中國時，還專門去位於北京市東城區鼓樓附近的「姚記炒肝」用餐，一行人點了5碗炸醬麵，3份涼菜，10個包子及兩瓶可樂，共計79元（人民幣，下同）。

拜登一頓大餐 僅花了79元

外國旅客初到中國，特色小吃不可不試，連拜登都在2011年8月的訪華行程中，專門去到北京市聞名的小吃店姚記炒肝。美國駐華大使館官方微博8月18日發布圖片，指拜登在駐華大使駱家輝的陪同下，和孫女一起品嘗北京炸醬面。拜登還熱情地和身邊其他顧客打招呼。

相片中可見，拜登並未用刀叉，而是用筷子。

拜登一行人到底點了哪些美食？微博用戶「鼓樓姚記炒肝老店」詳細公布，5碗炸醬面共計45元（每碗9元），一份涼拌黃瓜6元，一份土豆絲6元，一份涼拌山藥8元（這道菜是應他們要求臨時制作的），10個包子10元，兩瓶可樂4元，共計79元。

而拜登在結帳時對店主說，給你們帶來了許多不方便。他掏出100元結帳，剩下的按照美國習慣作為小費。 ​​​​

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姚記炒肝店的第二代傳人姚燕說，拜登來到之前的前天中午，美國大使館派了兩個人到店內調查，出示了名片，拍攝了店內的情況，但也沒說拜登要來，他們也沒在意。「拜登來的前一天才知他要來店裡吃午飯。沒接待過這麼高級別的貴賓，我們都不知道該怎麼準備好了」。

臨別之際，拜登和姚家的十餘口人以及夥計一起合影，姚燕對拜登的臨別贈言是：「祝兩國更加繁榮富強，兩國人民幸福安康」。姚燕說，拜登回應「你就是一個很好的外交家」後乘車離開，整個就餐時間只有20多分鐘。

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責任編輯：尹航

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