【拜登當選】離岸在岸人民幣創逾兩年高 A股造好

民主黨拜登（Joe Biden）當選美國總統，市場憧憬其就任後，中美角力緩和將刺激人民幣升值。中國外匯交易中心公布，今日人民幣兌美元中間價上調167點，連升兩日，報6.6123屬2018年6月28日以來逾兩年高。内地股市也跟隨外圍造好，滬指截至中午收漲1.90%，報3375.05點；深成指漲2.43%，報14174.69點；創指漲3.27%，報2822.37點。

美匯指數急跌帶動下，離岸人民幣今早一度升199點子，高見6.5645，屬2018年6月以來逾兩年高。截至11：50，報6.5730，升114點子。在岸人民幣今早一度高見6.5863，亦屬2018年6月以來逾兩年高；截至11：50，報6.5865，升250點子。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，拜登初步當選的消息減低市場不明朗因素，倘現任總統特朗普挑戰選舉結果的行動未能影響拜登正式當選，預計本星期人民幣仍會偏强，加上特朗普於餘下約兩個月任期內增加對中國制裁的機會較微，預計年底前在岸價有望升至6.5水平。

▲ 離岸在岸人民幣創逾兩年高 A股大升創指重回2800點

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另一方面，外界預期中美關係將局部緩解，帶動内地股市跟隨外圍大漲。三大指數高開，開盤後集體走高，兩市總成交6786.28億元（人民幣，下同）。盤面上，半導體板塊走高，工業大麻板塊活躍，港口航運板塊異動。臨近上午收盤，創業板指漲幅擴大至3%，深成指漲超2%刷新2015年7月以來新高，半導體晶元產業鏈近40股漲超9%。

中原證券分析，美國大選結局幾定，市場不確定性下降，有助於短期風險偏好回升；近期基礎化工、鋼鐵、煤炭等上游原材料價格指數表現出持續上升態勢，均已創造4月份以來的新高，順周期板塊存在短線繼續上升的機會，

中原證券認為，A股短線仍會上升，短線繼續關註新能源汽車、軍工、汽車、家電、食品飲料、鋼鐵、煤炭和電子等，長線繼續建議關註金融、新能源汽車、消費藍籌和優質增長股等。

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責任編輯：游昊雲

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