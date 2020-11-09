▲ 【拜登當選】拜登與習曾friend到一起吃朱古力 此情能再？（組圖）

美國大選似乎塵埃落定，民主黨拜登已獲得入主白宮所需的選舉人票。拜登曾是美國政界裡知名的「知華派」，在奧巴馬政府年代，曾以副總統身份與習近平建立了良好工作關係、甚至私人交情。兩人2012年一起吃朱古力、一起開會，成了中美關係其中一個經典畫面。

前美國總統奧巴馬（Barack Obama）執政時，作為副總統的拜登（Joe Biden）協力處理中美關係工作。曾有媒體統計，自2011年年初開始的18個月裡，拜登與時任中國國家副主席、後來任國家主席的習近平於兩國境內，至少見了8次面。

拜登與習 曾於年半內見面8次

他們舉行正式會晤、一起散步、在一家中國鄉村學校投籃，私下共同進餐的時間超過了25個小時，僅有翻譯陪同。

其中2012年2月，習近平以國家副主席身份率領多名省長訪問美國，拜登全程陪同，行程裡，出現了兩人一起吃巧克力的經典畫面。

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習近平與拜登當天在洛杉磯召開中美省州長會議，習近平發表談話時突然脫稿說：

我看到夏威夷州的州長拿了一盒巧克力，剛才他也送了一盒給我，我發現去夏威夷旅遊的中國遊客回來都帶著巧克力。

夏威夷州州長尼爾．艾伯克倫比（Neil A. Abercrombie）立即拿起自己桌面上的一盒朱古力對習近平說，「如果你喜歡可以吃一顆」。

話音剛落，靠近艾伯克倫的拜登當仁不讓，順手接過了巧克力，而且立即拿了一顆放到嘴裡，還做出陶醉的表情。當然他也不忘將朱古力遞給自己身邊的習近平，但此時習近平仍在致辭，他沒有接拜登手中的巧克力，而是承諾「一會兒吃一塊」。

吃朱古力畫面 反映中美關係和暖

致辭完畢，習近平兌現承諾，他拿起一塊巧克力先向大家展示了一下，然後塞進嘴裡吃了起來，引得拜登和到場的中美省州長哄堂大笑。

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可能是意猶未盡，習近平吃完又拿了一塊吃起來，他還將巧克力傳給其他到場的省州長們，大家人手一塊，吃得不亦樂乎。

中新社事後報道，一名中國老記者笑言，類似這種在正式場合一邊吃東西一邊開會之舉在過去中美外交史上聞所未聞，不過這恰恰說明與會雙方關係的融洽，只有「朋友之間」才會如此放鬆。

但2017年1月特朗普上台後，中美關係急轉直下，如今美國朝野對抗中國已是共識，儘管習近平與拜登有交情，拜登未來能否全面和緩美中緊張關係，中方仍在觀察。

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責任編輯：鄧國強

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