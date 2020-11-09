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特朗普「過度消費」對中國強硬 環時：拜登難更硬

國情動向 12:50 2020/11/09

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【拜登當選】特朗普「過度消費」對中國強硬 環時：拜登難更硬

拜登擊敗特朗普贏得美國大選。特朗普執政4年來變得最厲害的可謂就是中美關係，對中國強硬亦成為了美國兩黨的「預設」立場，拜登入主白宮後，中美關係相信難以顯著改善，會否不再惡化則仍待觀望。但內地《環球時報》認為，特朗普政府已「過度消費」對中國強硬，拜登上任後要實施更強硬的政策空間甚小。

環時社評指出，總的來說，特朗普政府過度消費了對華強硬政策，好出的牌幾乎全都甩到了桌面上，這讓拜登政府實施「更加強硬」對華政策的資源大大減少。文章對美國大選前後中美關係走向，有以下多點觀察：

中美人員交流方面，特朗普政府「做過頭了」。文章稱，特朗普政府破壞了中美開展更多人員往來的信心，加上疫情讓很多中國家庭放棄了送孩子去美國讀書的計劃，赴美留學的供求關係正在發生重大變化，拜登堅持打壓中國學生學者路線的空間已經很小。

特朗普任期最後70天 他可製造甚麼「中國驚奇」

抗疫方面，中美關係有很大調整空間。文章表示，拜登上台後的首要任務就是防控疫情，而這正像他之前所說，除了科學抗疫合作抗疫，別無選擇。這樣一來，「甩鍋抗疫」和所謂「追責抗疫」就難以為繼，中美從圍繞疫情的激烈對抗轉為開展務實合作就會成為可能，而這一合作或為重新認識中美關係的一些問題創造更多線索。

應對氣候變化方面，拜登表示美國會回歸巴黎氣候協定，而要重新推動聯合國氣變行動，同樣離不開中美合作，這也會增加中美之間的非對立話題。

拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係

拜登勝選中國不如想像中開心？BBC：美難由盛轉衰

經貿方面，環時預期拜登大概會堅持特朗普的高壓路線，但特朗普政府的狂賭方式未必會得到新政府的延續。特朗普過去幾年採取一些殺敵一千自損八百的「笨招」，對美國縮小對華貿易逆差並未產生實際效果，還導致很多美國企業怨聲載道，華府更迭有可能帶來一些面對現實的探索調整。

至於價值觀方面，民主黨傾向對人權更加堅持己見，在新疆、香港等美方定義的人權問題上，不排除會有變本加厲的表現。但文章認為，中美兩大國不太可能僅僅因為價值衝突而滑向戰略對抗，而美國的聯盟體系從根本上說並不是為對付中國構立的，如果美國將其套到對華關係上，那必須反過來受到盟國的一定制約，注定是個做出某種平衡的過程。

環時認為，北京應當與拜登團隊開展盡可能充分的溝通，努力為中美關係恢復到一個較可預測的狀態；中國不用對拜登可能帶來中美關係逆轉抱有幻想，但同樣不能弱化中美關係能夠改善的信念。

拜登當選美國對中國收網恐更易 北京怎拆招

胡錫進叫中國人勿再踩特朗普 皆因一理由

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責任編輯：連兆鋒

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