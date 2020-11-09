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【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿

經濟脈搏 13:48 2020/11/09

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【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿

中美科技戰白熱化，特朗普政府不斷加壓圍堵中國電信設備商華為，但過程中屢次受挫。路透社報道，巴西四大電信公司決定拒見9日到訪的美國務次卿克拉奇，因他提倡在巴西5G設備市場排除華為。這些公司都已使用華為設備，並為明年頻譜競標做準備，因此不支持美方華為禁令。

路透社引述與巴西電信高管有聯繫的人士指，巴西4大電信公司－－即意大利電訊（Telecom Italia SpA）旗下的Telefonica Brasil SA、Grupo Oi SA、TIM Participações SA，以及墨西哥電訊公司美洲電訊（America America）旗下的Claro，日前已拒絕了美國的邀請，不與9日到訪、在美國國務院負責經濟事務的次卿克拉奇（Keith Krach）會面。

巴西公司早買華為設備　怎幫美國封殺？

  • 路透社報道，巴西四大電信公司決定拒見9日到訪的美國務次卿克拉奇，因他提倡在巴西5G設備市場排除華為。這些公司都已使用華為設備，並為明年頻譜競標做準備，因此不支持美方華為禁令。
  • 路透社報道，巴西四大電信公司決定拒見9日到訪的美國務次卿克拉奇，因他提倡在巴西5G設備市場排除華為。這些公司都已使用華為設備，並為明年頻譜競標做準備，因此不支持美方華為禁令。
  • 此前有報道指，美國正積極拉攏巴西封殺華為，早前甚至傳出願意提供財政支援，讓巴西電信商採購華為競爭對手生產的5G設備，並放棄使用華為5G。
  • 中國廣州的５Ｇ信號標誌。
  • 中國向世界推廣自己的５G技術。
  • 中國５Ｇ基建。
  • 中國５Ｇ基建。

報道指出，上述巴西電信拒絕邀約的主因，是他們認為，美方今次約見有施壓成份，與公司習慣的自由市場選擇不符。他們並認為，自己應能自由地做出最好的財務決定。

對於上述消息，美國駐巴西大使館及上述4間巴西電信公司均拒絕置評。

此前有報道指，美國正積極拉攏巴西封殺華為，早前甚至傳出願意提供財政支援，讓巴西電信商採購華為競爭對手生產的5G設備，並放棄使用華為5G。

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責任編輯：鄧國強

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