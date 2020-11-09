【進博會】莫雷風波1年後 NBA參展進博會冀重振中國市場（組圖）

前NBA火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）去年10月曾在個人推特上發表支持香港抗議人士的字眼，引發中國抵制NBA的浪潮。當時有媒體預計，NBA失去中國市場，每年將損失15至20億美元。一年後，中國第三屆進博會召開之際，NBA首次進駐並在進博會現場設立了占地800平方米的展台，還展出了一件絕版T恤，衣服上寫有「中美友誼」。

從上半年就開始 為進博會做準備

據內媒，第三屆進博會首次在消費品展館設立了「體育用品及賽事專區」，NBA中國首次參展進博會就拿下了整個專區裡最大的站台。

一位NBA中國相關負責人解釋稱，「進入中國這麼多年，NBA一直都很少在國內參加展會，但這一次，NBA從上半年就開始聯繫各個供應商開始準備，希望把最好的內容呈現給更多不同領域的人。」

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報道提到，「從800平方米的展台占地面積，到包括NBA中國賽、NBA青少年賽事、NBA關懷行動以及中美籃球文化發展歷史牆的各種設計和布置，足以感受到NBA中國的誠意。」在中美籃球文化發展歷史牆上，還展出了一件T恤。它是1985年中國男籃第一次去美國訪問的時候，NBA特意準備的T恤，當時的NBA總裁大衛·斯特恩親自將這些T恤送給了出訪的中國球員。

根據NBA中國相關工作人員的介紹，這應該算是中美籃球文化交流初期的一件絕版紀念品，T恤的背後特意將NBA的標誌進行了處理，在藍色的部分裡用白色繁體字寫下「中美友誼旅行團一九八五」的字樣。

此前，NBA中國從未在其他場合展出過這件球衣。得益於這次進博會中設立體育專區的特殊性，NBA聯繫到了這件T恤的擁有者，然後借來陳列數日。

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儘管過去的一個賽季，NBA由於莫雷風波在中國市場受到一定衝擊，但隨著央視和新華社對於NBA報道的重啟，NBA中國也希望通過3方面措施，重振中國市場。

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其一是在進博會上與服裝品牌傑克瓊斯（JACK & JONES）宣布合作伙伴關係，雙方將推出一系列聯名時尚生活服裝和配飾。

其二，NBA中國又舉行了NBA HOOP PARK籃球公園區域合作伙伴簽約儀式，未來將在中國多地打造籃球公園。

最後，NBA中國與華銳娛樂宣布達成多年合作伙伴關係，在全國開發建立一系列獨特、沉浸式的NBA主題娛樂體驗中心。

責任編輯：尹航

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