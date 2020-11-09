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【科技戰】特斯拉上海廠明年產55萬輛車？公司稱無法公佈具體數字

經濟脈搏 15:35 2020/11/09

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對於有媒體報道稱，特斯拉（Tesla）上海工廠明年計劃生產55萬輛汽車，特斯拉方面回應稱，感謝大家的關注，中國工廠進展順利，具體的產能等數字現在無法對外公布。特斯拉會持續為中國市場提供優質產品，擴大服務，有進一步消息會盡快公佈。

9日早些時候，據科技媒體36氪報道，特斯拉上海工廠明年的生產計劃已出爐。多位行業人士透露，2021年，特斯拉上海超級工廠計劃生產約55萬輛汽車，包括30萬台Model 3車型，25萬台Model Y。

新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢

【中美科技戰】美國科技戰死穴：沒中國稀土 造不出電動車

公開資料顯示，特斯拉上海工廠全部建成運營後，年產能將達50萬輛純電動整車。今年特斯拉上海工廠產能爬坡速度極快，工廠年初規劃的設計產能還為年產15萬台。今年10月22日，特斯拉三季度財報顯示，上海超級工廠Model 3的產能已經增加至每年25萬輛。

特斯拉上海工廠明年產55萬輛車？公司稱無法公佈具體數字

此前特斯拉公司副總裁陶琳表示，上海超級工廠二期進展非常順利，預計今年底將完成建設，明年一季度有望實現Model Y車型量產。11月5日工信部發布的《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第338批）的車輛新產品公示清單顯示，國產特斯拉Model Y已完成工信部申報。這也意味著Model Y量產之後，上海工廠整體產能將進一步增加。

事實上，特斯拉在中國的發展一直備受關注。官媒新華社早前曾發文批評，特斯拉在中國召回存在安全風險的車輛後，卻向美國官方否認車輛有問題，還把責任甩鍋給中國監管部門施壓、中國車主濫用，「這種無理傲慢不能慣」。

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責任編輯：游昊雲

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