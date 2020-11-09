【華為禁令】科技戰是兩黨共識　拜登難推翻特朗普「攻芯計」？

中美科技戰爆發後，特朗普政府祭出禁令，堵截華為芯片（又稱晶片）供應源；如今民主黨拜登勝選，市場憧憬華為禁令、乃至整場科技戰會鬆動，中港科技股周一大漲。但日經引述產業界及專家指，針對華為等中國科技業的制裁，仍是兩黨共識，拜登不太可能直接取消。

拜登已發表勝選演說，外界關注美國對亞洲政策的可能變化。《日經亞洲評論》報道，儘管特朗普對中國強硬政策，仍將留下不可抹滅的痕跡，但拜登當選預計將使美國與亞洲關係回到常規正軌，未來雙方關係將走向可預測的狀態。

美國外交會漸回正軌 但前景仍不明？

日本上智大學政治學教授中野晃一（Koichi Nakano）向該報指出，他認為拜登入主白宮，美國對外關係應逐漸回到正軌，對盟國不再那麼無禮，而對敵國敵意也會減少。但這並不代表完全回到原來的狀態，特朗普已經祭出許多政策，在此區域內已不再視美國為穩定的支柱。

中野晃一強調，他認為拜登不會直接取消特朗普的孤立主義和單邊政策，尤其不會想向中國示弱。

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報道指出，儘管拜登勝選，但不代表全盤否定特朗普政策，專家認為，拜登將改變特朗普單打獨鬥的做法，轉而與盟友連手共同向中國施壓。

針對中國政策，卡內基國際和平基金會資深研究員Ankit Panda指出，仍可期待強硬路線，因為過去4年民主黨也改變了對中國的看法；他也認為，美國可能放寬關稅，但其他非關稅措施仍會繼續，尤其聚焦在供應鏈的完整性和知識產權。

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報道指出，多數選情觀察家皆同意，拜登很可能不會用寬鬆的手法應對中國。

至於在科技領域，創投機構華創資本合夥人熊偉銘（Wayne Shiong）指出，美國對中企態度轉為友好的機率不大，而且美國制裁華為已是兩黨共識。

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責任編輯：鄧國強

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