▲ 拜登防長熱門:美國應求72小時擊沉整支中國海軍能力

美國大選大局已定,拜登打贏特朗普當選美國下任總統,據報亦正準備籌組內閣。原美國國防部副部長弗盧努瓦(Michèle Flournoy),是為拜登政府國防部長熱門人選,有望成為美國首位女性防長。弗盧努瓦雖然較美國傳統保守派溫和,但也深信實力在國際關係中的重要。弗盧努瓦曾暗示,美國應尋求在72小時內,在南海擊沉整支中國海軍以至商船的能力,「以改變北京風險考量」。

弗盧努瓦現年59歲,她曾在克林頓政府擔任主管戰略助理副國防部長,並於奧巴馬政府擔任主管政策副國防部長。弗盧努瓦今年6月在《外交》雜誌(Foreign Affairs)撰文,形容中美今天爆發軍事衝突的風險比過去數十年都高,「因為中國軍力增強正削弱美國的威懾力」。

▲ Michèle Flournoy 弗盧努瓦

弗盧努瓦直言,假如戰爭爆發,美國現時已不再能夠迅速實現空中、太空或水上水下優勢,美軍在戰場上不管是爭取還是之後保住這些優勢都要搏鬥,並不斷面臨敵人干擾。她稱這些不確定因素可能會令美國威懾失效,令中國「誤判」,例如封鎖或武統台灣。

拜登外交團隊 鷹派程度或不輸特朗普

弗盧努瓦表示,鑑於中國擁有相當的反介入能力,以及能在自家後花園部署比美國更大的軍事力量,美國決策者需要更有「創意」去思考如何改變北京的盤算:

「例如,如果美軍有能力,去可信地威脅在72小時內,擊沉中國在南海的所有軍事艦船、潛艇以及商船,中國領導人在封鎖或進攻台灣等行動之前就可能會三思而行,他們會需要考慮是否值得將整支艦隊置於風險之中。」

(For example, if the U.S. military had the capability to credibly threaten to sink all of China's military vessels, submarines, and merchant ships in the South China Sea within 72 hours, Chinese leaders might think twice before, say, launching a blockade or invasion of Taiwan; they would have to wonder whether it was worth putting their entire fleet at risk.)

弗盧努瓦認為,美國國防部至今仍在過份投資於舊有武器系統和平台,而新興科技才是決定誰在未來享有優勢的關鍵。

科技戰是兩黨共識 拜登難推翻特朗普「攻芯計」?

特朗普「過度消費」對中國強硬 環時:拜登難更硬

特朗普任期最後70天 他可製造甚麼「中國驚奇」

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒