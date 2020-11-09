【美國大選結果】拜登宣布當選後 中國外交部這樣回應

美國民主黨拜登宣稱勝出大選，爭取連任的總統特朗普未承認落敗，在此局面下，中國未如部份國家迅即致賀拜登。中國外交部發言人周一回應美國大選結果相關提問時，說已注意到拜登宣布當選。

中國外交部發言人汪文斌周一（9日）主持例行記者會。有記者就中方對美國總統選舉以及中美關係有關立場一事提問，記者提及多個美國媒體已經宣布拜登贏得大選，多位國家元首以及政府首腦已經向拜登表達祝賀。

汪文斌回應表示：

我們注意到拜登先生已經宣布成功當選，我們理解大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。關於中方表態的問題，我們將按照國際慣例辦理。

關於中美關係，汪文斌表示，「我們歷來主張中美雙方應該加強溝通對話，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互惠互利的基礎上拓展合作，推動中美關系健康穩定發展」。

與此同時，內地《環球時報》發表社論，認為拜登上台保持強硬對待中國的基本態度，在新疆、香港等所謂「人權」問題上，不排除民主黨政府會變本加厲，建議中國應當與拜登團隊開展充分溝通，為緊張的中美關係恢復到一個有較強可預測性的狀態。

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責任編輯：鄧國強

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