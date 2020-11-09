  • 24°C
香港時間 : 20201109日 (一) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選結果】拜登宣布當選後 中國外交部這樣回應

經濟脈搏 16:41 2020/11/09

分享：

美國民主黨拜登宣稱勝出大選，爭取連任的總統特朗普未承認落敗，在此局面下，中國未如部份國家迅即致賀拜登。中國外交部發言人周一回應美國大選結果相關提問時，說已注意到拜登宣布當選。

中國外交部發言人汪文斌周一（9日）主持例行記者會。有記者就中方對美國總統選舉以及中美關係有關立場一事提問，記者提及多個美國媒體已經宣布拜登贏得大選，多位國家元首以及政府首腦已經向拜登表達祝賀。

汪文斌回應表示：

我們注意到拜登先生已經宣布成功當選，我們理解大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。關於中方表態的問題，我們將按照國際慣例辦理。

關於中美關係，汪文斌表示，「我們歷來主張中美雙方應該加強溝通對話，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互惠互利的基礎上拓展合作，推動中美關系健康穩定發展」。

與此同時，內地《環球時報》發表社論，認為拜登上台保持強硬對待中國的基本態度，在新疆、香港等所謂「人權」問題上，不排除民主黨政府會變本加厲，建議中國應當與拜登團隊開展充分溝通，為緊張的中美關係恢復到一個有較強可預測性的狀態。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【拜登當選】拜登勝選中國不如想像中開心？ BBC：美難由盛轉衰

【拜登當選】拜登曾親語習近平  這樣提示中美關係

【拜登當選】拜登與習曾friend到一起吃朱古力  此情能再？（組圖）

【拜登當選】特朗普堅稱自己贏  人民日報推特曾留言HaHa

責任編輯：鄧國強

緊貼「美國大選」選情及影響，登入這裡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

【拜登當選】特朗普堅稱自己贏 人民日報推特曾留言HaHa
今日
【拜登當選】特朗普堅稱自己贏 人民日報推特曾留言HaHa
【拜登當選】美國對中國收網恐更易 北京怎拆招
今日
【拜登當選】美國對中國收網恐更易 北京怎拆招
【拜登當選】特朗普敗選會向中國洩憤？不止一人提警告
今日
【拜登當選】特朗普敗選會向中國洩憤？不止一人提警告
【拜登當選】拜登與習曾friend到一起吃朱古力 此情能再？（組圖）
今日
【拜登當選】拜登與習曾friend到一起吃朱古力 此情能再？（組圖）
【拜登當選】拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係
今日
【拜登當選】拜登曾親語習近平 這樣提示中美關係
地緣政治 政治 人權 選舉 外交 經濟 特朗普 拜登 中美關係 中國外交部

下一篇文章

【拜登當選】在岸人民幣大升487點 續創28個月新高 滬指收升近2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

淘寶蔣凡緋聞女主角張大奕 內地第一網紅是如何鍊成？
淘寶蔣凡緋聞女主角張大奕 內地第一網紅是如何鍊成？
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
新華社點名批Tesla：對中國消費者無理傲慢
【拜登當選】在岸人民幣大升487點 續創28個月新高 滬指收升近2%
【拜登當選】在岸人民幣大升487點 續創28個月新高 滬指收升近2%
【拜登當選】拜登入主白宮 華為噩夢會否終結看兩關鍵
【拜登當選】拜登入主白宮 華為噩夢會否終結看兩關鍵
【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿
【華為禁令】特朗普圍堵華為受挫　巴西電訊商拒見美次卿
【拜登當選】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞
【拜登當選】拜登是中美關稅戰終結者？幕僚說這個新詞