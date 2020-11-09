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拜登國務卿熱門布林肯：美國對付中國前 要先正其身

國情動向 17:55 2020/11/09

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拜登國務卿熱門布林肯：美國對付中國前 要先正其身

拜登宣佈擊敗特朗普勝出美國大選，並開始着手籌組內閣。中美關係成為美國外交最大挑戰下，拜登國務卿人選對中國態度受到關注。拜登親密軍師布林肯（Antony Blinken）被視為拜登國務卿人選「頭馬」，布林肯對抗中國的戰略思路，亦與拜登競選綱領高度一致。布林肯認為，美國必須首先修補特朗普任內破壞殆盡的聯盟體系，方能有效團結盟友圍堵中國。

布林肯現年58歲，曾於拜登擔任副總統期間出任副總統國家安全顧問，其後在奧巴馬政府內先後出任副國安顧問、副國務卿。

Antony Blinken 布林肯

美國傳媒引述知情人士報道，布林肯幾乎篤定可以獲得拜登政府內一個重要涉外職位，要不是國務卿，就是白宮國安顧問，而一定程度上視乎拜登是否希望這名得力助手待在身邊。有消息人士認為，布林肯首先當上國安顧問，幾年後再任國務卿，會更合乎邏輯。

拜登防長熱門：美國應求72小時擊沉整支中國海軍能力

相比特朗普依賴單方面出招打壓，拜登更依重團結與美國理念相同國家，聯手孤立中國。拜登曾指出，如果西方國家團結起來，中國會「承受不起忽視全球一半經濟體」，這就是西方制定未來規則的籌碼。拜登團隊亦透露，拜登上任後會與盟國協商對華貿易策略，再決定如何處理特朗普遺下的中美貿易戰關稅。

重振美國領導地位對抗中國，也正正是布林肯的戰略。布林肯表示，美國首先要做的，就是擺脫特朗普造成的「戰略赤字」。他批評特朗普削弱美國聯盟體系、背棄美國人權價值、損害美國民主，實際上是協助中國實現戰略目標，並與中國更加大膽。他亦認為，中美經濟「脫鉤」並不現實，而美國可以與盟國聯手制訂科技標準，以抗衡中國影響。

拜登曾親語習近平  這樣提示中美關係

另一熱門蘇珊賴斯 更加鷹派但阻力較大

布林肯並非拜登國務卿唯一人選，原白宮國安顧問、美國駐聯合國代表蘇珊賴斯（Susan Rice）亦有被看好有望成為美國下任首席外交官。

Susan Rice 蘇珊賴斯

蘇珊賴斯往績顯示，她比布林肯也許更接近美國左翼鷹派，更在意宣揚美國民主、人權等價值；如蘇珊賴斯當上國務卿，中美人權議題磨擦不排除會尤其激烈。蘇珊賴斯對外也奉行干預主義政策，當年曾推動美國武裝介入利比亞內戰，推翻強人卡達菲。

不過，蘇珊賴斯問鼎國務卿或者也面臨一定阻力。2012年美國駐利比亞班加西使館受襲，美國駐利大使斯蒂文斯（Chris Stevens）身亡事件，蘇珊賴斯曾公開堅持襲擊是示威失控即興發生，而非早有預謀，惟後來情報顯示襲擊與基地組織有關，蘇珊賴斯因此飽受共和黨指摘。她當年亦因此放棄角逐奧巴馬第二任期國務卿一職。

現在共和黨預料繼續掌握參議院下，拜登如提名蘇珊賴斯出任國務卿，闖關參議院也許會較容易失敗，這也是布林肯暫時較受外界看好原因。

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責任編輯：連兆鋒

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