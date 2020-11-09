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列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係

國情動向 20:38 2020/11/09

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列根時代駐華大使：拜登迫切要做3件事 不包重修中美關係

美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，未來對中國政策受到關注。美國前駐華大使洛德（Winston Lord）接受美媒採訪指出，拜登當前最迫切的任務不是中美雙邊關係，而是三件事：加強美國的實力，團結民主與共和兩黨，加強盟友合作，結成對抗中國統一陣線，並重返重大國際協議。

洛德在1985年-1989年列根任職總統期間擔任美國駐華大使，目前擔任美國朝鮮人權委員會委員。

洛德說，「對拜登而言最緊迫的任務不是與中國的雙邊關係」；他認為，他看到拜登當選總統有三項最重要事務。

排第一是增強美國軟實力和硬實力

首先，增強美國的軟實力和硬實力，「使美國的民主制度更好運轉，治癒這個國家，結束痛苦的分裂，使我們團結起來，尊重這些年來兩黨總統共同遵循的法治、人權、規範，從而使我們成為民主的典範，具有可傳播到國外的有效軟實力。其次，要通過在一些問題上達成兩黨共識，增強國內硬實力，投資我們的未來，以便我們可以與中國競爭，即基礎設施、教育、能源、先進科學技術、人工智能、5G等等」。

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第二項最重要事務是加強盟友合作、結成對抗中國的統一戰線。洛德說，只有加強與盟友的合作，才能「使我們在與中國坐下來談判時能對中國有更大影響力」。 洛德建議美國重返奧巴馬政府倡導的、特普總統退出的《跨太平洋貿易協議》（TPP）。

第三項最重要事務是重返國際組織。洛德說：「美國應該在國際組織中重新贏得領導地位，重新加入世界衛生組織，雖然該組織在大流行早期表現不好，但美國需要與包括中國在內的其他國家合作，設法解決當前的大流行，並阻止未來的大流行，」 以及重回伊朗核協議和巴黎氣候協議。

「必須體現國際領導  不是把領導權讓給中國」

洛德強調，這三項最重要事務符合美國的國家利益，美國必須體現國際領導，而不是把領導權讓給中國。

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「一旦確定了這一點，並在頭幾個月裡開始朝著這一方向發展，才可以考慮與中國人坐下來談。在這種情況下，美國將擁有更強大的地位、對中國的更大影響力，以及獲得中國人尊重和妥協意願的更好機會」。

洛德表示，在此期間美中兩軍仍應保持聯繫，「以防可能發生的事故和計算錯誤，這會很危險。但除此之外，在確定所描述的這些國際和國內背景之前，不與中國進行雙邊大型會晤」。

責任編輯：鄧國強

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