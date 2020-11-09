【拜登當選】人民幣升至兩年半新高 後市還看漲嗎？

人民幣匯價近期大幅上漲，其中，離岸人民幣兌美元（CNH）自5月的7.1964逐步升值至6.55水平，5個多月內反彈幅度已超6500點。隨中國經濟強勁復甦，加上市場預期拜登當選後，中美緊張關係料將緩和，多家機構繼續調升人民幣預測。

11月9日，在岸人民幣兌美元在6.5950開盤後持續走強，收報6.5728，升值487點。離岸人民幣兌美元則一度升破6.55關口，均創2018年6月以來新高。

人民幣匯價近期大幅上漲，有幾大原因：

（1）拜登當選後，中美緊張關係有望緩和。

瑞銀財富管理投資辦公室（CIO）大幅上調人民幣升值預期，該機構表示，拜登成功當選美國第46屆總統之前，人民幣上周已持續走強，離岸匯率在11月6日漲破6.59，今早更一度突破6.57。即便美國兩院最終被兩黨瓜分，不會出現「藍色浪潮」，也持續看好人民幣，認為人民幣匯率有望在年底前挑戰6.50關口，不排除明年3月及6月進一步走高至6.40及6.30。

瑞銀財富管理認為，相對特朗普政府，中美關係穩定性較高已利於人民幣走強。以貿易權重來計算，由於美元及其他中國的貿易夥伴貨幣走弱，同時鞏固了人民幣的勢頭。

投行高盛亦認為，拜登將採取不同的方式來處理中美關係，預期人民幣兌美元未來12個月內升至6.30。

花旗銀行首席中國經濟學家劉利剛表示，在今後的4年，中美的經貿關係可能會走向一個相對良性循環的方向。短期內，人民幣和人民資產可能會受到追捧。



（2）經濟復甦強勁，吸引全球資金持續流入中國。

多家國際機構已預計，今年中國將成為唯一維持正增長的主要經濟體，經濟基本面向好，加上中美利差擴大，海外機構加碼配置人民幣資產。

今年以來，境外機構投資者持續增持配置人民幣債券資產，已經連續第22個月增持中國債券。中國中央國債登記結算有限責任公司公佈的數據顯示，截至9月末，境外機構託管債券面額達25960.55億元，按月增幅為5.45%，按月增加1341億元，連續3個月增持超千億元。

花旗銀行劉利剛表示，過去人民幣資產是防禦性資產，因為中國的貨幣政策與其他新興市場的貨幣政策並不同步，中國資產與新興市場資產相關性較低。但是現在可以看到，人民幣債券不僅是防守型資產，同時還是新興市場中穩定的高收益債券，這也是資本進一步大規模流入的原因。

瑞銀財富亦認為，中國基本面助力人民幣升值。相對美國，兩國國債收益率差距超過250個基點，吸引資金青睞人民幣。基於美聯儲繼續保持政策超寬鬆，瑞銀財富預期美國10年期國債收益率明年中保持在0.85%左右，人民幣相對優勢得以持續。

（3）人民幣升值未阻礙中國出口向好，中國政府容忍人民幣升值。



近幾個月來，中國出口表現亮眼。最新數據顯示，以美元計價，中國10月出口增長加快至11.4%，連續第四個月按年正增長，且創去年3月以來最高增速。9月服務出口增速由負轉正，當月中國服務出口1625億元，按年增長4.1%。

瑞銀財富表示，中國不只資本賬戶正逐漸改善，在出口帶動下，今年經常帳盈餘相對GDP有望上升至2%。加上中國推進人民幣國際化，相信中國人民銀行能夠接受匯率較強的現實，從中間價報價淡出使用逆週期因子等最近多項舉措已得到印證。

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責任編輯：蒯宇澄

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