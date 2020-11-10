▲ 輝瑞新冠疫苗突破時 中國專家這樣評估疫苗意義

輝瑞藥廠新冠肺炎疫苗研發有新進展，中國疫苗開發亦被指走在前列。但內地新冠肺炎疫情研究權威、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日表示，新冠疫苗的誕生並不意味著已經完全解決了疫情問題。

美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗傳出好消息，第三階段的大型測試數據顯示，疫苗對保護效用率高達90%。專家曾稱，新冠疫苗效用達50%至60%已屬可接受。

而中國方面，國藥集團董事長劉敬楨日前稱，已有數十萬人緊急接種旗下兩款國產新冠滅活疫苗，沒有一宗嚴重不良反應，而接種後離境人數達5.6萬人，目前無一感染。

國藥：接種國產疫苗離境者 目前無一感染

新冠疫苗可能在為期不遠的時間後正式應用，但張文宏在8日舉行的2020騰訊醫學ME大會上，通過視頻發表演說指，疫苗的誕生並不意味著已經完全解決了這個問題；大家仍需保持警惕：在聚集的場所戴好口罩、保持社交距離、勤洗手。

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張文宏預計，等到未來疫苗問世，國際範圍內可能仍無法做到百分之百接種，一些國家接種率可能在30%、40%。「我們要做的事情是，哪怕有30%、40%的人接種，最危險人群得到了保護，所以整個社會群體的病死率就會大幅度的下降，當這個社會的病死率大幅度的下降的時候我們就開始迎接世界的重啟」。

張文宏認為，中國要依靠疫苗的普遍接種來保持超低水平的本土病例，來迎接世界的重啟與開放。「今年的新冠疫情走到今天，我們相信我們已經度過最黑暗的時候，而且曙光已經在地平線的遠方出現，我們終將從至暗的時刻當中走出來」。

張文宏：新冠疫苗誕生 不意味完全解決疫情

此外，張文宏在大會演講中提及對下一步的疫情防控。他稱，在這場疫情當中，全球成為抗疫的共同體，當世界的疫情沒有結束，中國無法獨立於世界之外，中國經驗就是「比病毒跑得更快」的策略。

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「我們接下去要做的一件事情是要跑得比病毒更快，迅速對出現疫情的地方進行控制並對相關接觸人群進行檢測，直到發現每一個病例」，張文宏稱，全球疫情短期內不會結束，戴口罩、勤洗手和保持社交距離是新冠肺炎疫情時期的新常態生活。

現在，國外部分地區已面臨第二波疫情病例高峰，包括法國、英國在內，第二波的新增病例已經超過第一波。不過，張文宏認為，國際上其他國家已經形成了自己的抗疫策略：關閉學校，減少外出，在家辦公，以及最為重要是保證ICU床位，從而保證重症病人得到有效救護。

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責任編輯：鄧國強